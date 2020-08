Luego de la pandemia hay modelos de negocios que ya no van a permanecer: Coparmex

Para Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la industria de la tecnología es la que está generando más dinero en el mundo, por lo que exhortó a los empresarios y al Gobierno fortalecer su planificación digital

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los negocios luego de la pandemia deben entenderse de otra manera. El modelo está cambiando en esta nueva era digital, todo va en camino hacia las nuevas tecnologías y muchas empresas pueden desaparecer ante este cambio, opinó Edna Fong Payán, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

La empresaria señaló que tanto la iniciativa privada, como el Gobierno deberían preocuparse por capacitarse en esta nueva era de negocios, ya que ha quedado evidenciado que los giros que no cuentan con una fortaleza digital, son los que más han salido afectados durante la pandemia de Covid-19.

"Debemos estar trabajando ahorita Gobierno y Empresa en los estudios de estos modelos de negocios que son los que van a perdurar de ahora en adelante; hay una falta todavía de consciencia, tanto de parte de Gobierno como parte del empresariado, de que hay unos modelos de negocios que ya no van a permanecer", explicó.

"Entonces estar viendo el tema digital, lo de la industria 4.0 y 5.0, que ya las tenemos encima, yo creo que esa visión también tiene que ir dentro de estos planes de crecimiento de los países si queremos subsistir como empresas".

Fong Payán explicó que las empresas que más dinero están generando en el mundo son las tecnológicas, y el cambio ya se venía gestando desde antes de la pandemia, pero esta contingencia sanitaria vino a apresurar las cosas.

"Hemos visto que ahorita las empresas tecnológicas son las que están generando más economía y también más empleo".

--¿La forma de entender los negocios va a cambiar de la pandemia en adelante?

"Definitivamente sí, no digo que todos, no digo que todo en un corto plazo, sin embargo hay muchos empresarios que ya se han visto afectados por este tema de no estar dentro de estas plataformas tecnológicas".