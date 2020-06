Luego de la salida de sus protagonistas, Netflix revela quÃ© actores aparecerÃ¡n en Ã‰lite 4

MADRID._ Netflix está preparando ya la cuarta temporada de Élite. Aunque ya se supo que Ester Expósito, Danna Paola, Jorge López, Mina El Hammani y Álvaro Rico no iban a seguir en esta nueva tanda de episodios, quedaba por confirmar qué actores sí iban a estar en los siguientes capítulos. Ahora ya es oficial: el resto de protagonistas de Las Encinas vuelven.

Ha sido en un video en redes sociales donde la plataforma ha confirmado el regreso del resto del equipo. Los actores revelan que ya tienen los guiones de los próximos episodios y han adelantado que esta cuarta temporada “tiene muy buena pinta” y ya avisan, habrá que estar “preparados”. “Se van a impresionar, van a pasar un montón de cosas nuevas que ni se imaginan”, ha revelado Georgina Amorós.

ya es oficial. estaremos de regreso con una cuarta temporada 😙

it’s official, we’ll be back for season 4 😙 pic.twitter.com/emymGz0qMm