Luego de posponer sus competencias por el Covid-19, la UEFA valora reanudar ligas en julio

Aleksander Ceferin amenaza a Bélgica por dar por terminada su liga

Sinembargo.MX

03/04/2020 | 09:11 AM

MADRID._ La UEFA conforma un plan, según el cual, el futbol se reanudaría alrededor de julio o agosto.

Con base en ese proyecto, el organismo rector del futbol europeo pidió el jueves a las distintas ligas nacionales que no den por concluidas sus temporadas por la pandemia del coronavirus.

La determinación de garantizar que las competiciones “se decidan en la cancha” para salvaguardar su integridad fue planteada en una carta. La misiva va firmada por los líderes de la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos y el organismo de Ligas Europeas.

Todos los miembros de esas agrupaciones recibirían una copia de la carta.

La correspondencia fue enviada horas después de que la liga belga se convirtió en la primera de relevancia en Europa que recomendó dar por concluida la campaña declarando definitivas las posiciones actuales en la tabla.

“Confiamos en que el futbol pueda reanudarse en los meses por venir, con condiciones que serán dictadas por autoridades públicas, y creemos que cualquier decisión de abandonar las competiciones nacionales en este momento es prematura e injustificada”, recalcaron en el documento el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin; el líder de la Asociación, Andrea Agnelli, y el presidente de las Ligas, Lars-Christer Olsson.

Las distintas competiciones, incluida la Liga de Campeones y la Liga Europa, quedaron suspendidas desde el mes pasado, luego que el padecimiento Covid-19 se propagó por Europa y los gobiernos impusieron severas restricciones al tránsito y a las concentraciones masivas de gente.

Distintos grupos de trabajo en la UEFA han evaluado los problemas legales, regulatorios y financieros ocasionados por la interrupción abrupta del futbol, y formularon planes para reanudar las competiciones más allá del 30 de junio, la fecha en que debía haber concluido la temporada 2019-2020.

Ahora, la esperanza está en reanudar el futbol cuando hacerlo no derive en un peligro para la salud.

“Su trabajo se enfoca ahora en escenarios que abarcan los meses de julio y agosto, incluida la posibilidad de que las competiciones de la UEFA se reanuden tras completar las ligas nacionales”, reza la carta enviada a ligas, clubes y federaciones nacionales. “Una gestión conjunta de calendarios se requiere estrictamente, dado que la conclusión de la temporada actual debe coordinarse con el comienzo de una nueva, que podría ser impactada en parte por la prolongación.

“Siguiendo de cerca el desarrollo de la situación actual, el grupo de trabajo sobre el calendario indicará lo más pronto posible, e idealmente para mediados de mayo, cuáles de los planes pueden adoptarse para completar la temporada sin dejar rezagado a nadie”.

Frenar las ligas sin aprobación de la UEFA podría privar a los clubes la clasificación a la Liga de Campeones o a la Liga Europa, dado que los boletos para esos torneos se determinan con base en las posiciones finales de los equipos en sus ligas nacionales.

Ceferin, criticó duramente la decisión de la liga de Bélgica de dar por terminada la temporada y advirtió de que esa medida pone en peligro la participación de los equipos de ese país en las competiciones europeas.

"Yo creo que ese no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda y después tomar por propia cuenta la decisión que sea", dijo Ceferin en declaraciones a la Segunda Cadena de la Televisión Alemana (ZDF).

"Además, tengo que decir que los belgas y otros que tal vez estén pensando en algo parecido ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada", agregó.

Brujas llevaba una ventaja de 15 puntos a falta de una fecha para el inicio de la postemporada, en la que participarían los seis mejores de la tabla.