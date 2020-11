Luis Alberto falleció en el hospital de Navolato y su cadáver fue abandonado; dicen que es de Veracruz

Lo que saben es que vivía en una cuartería en el centro de Villa Juárez y se dedicaba a labores del campo; su esposa, Jessica Elizabeth, se retiró del hospital cuando supo que su marido había muerto y ya no regresó

José Abraham Sanz

19/11/2020 | 12:16 AM

Una persona falleció desde el pasado 14 de noviembre en el Hospital Integral de Navolato y su cadáver fue abandonado por su familia, por lo que un activista y el propietario de una pequeña funeraria han lanzado un llamado de auxilio para contactar a personas que puedan hacerse cargo del cadáver antes de que pasen los 15 días y sea sepultado en una fosa común.

Lo único que saben, y por dichos, es que se llamaba Luis Alberto Palafox Guzmán, que vivía de renta en una cuartería en Villa Juárez y que se dedicaba a labores del campo. Su esposa, a quien identificaron como Jessica Elizabeth, se retiró del hospital cuando supo que su marido había muerto y ya no regresó.

“El sector Salud creo que ordenó llevárselo y el sector Salud lo tiene en calidad de... en espera, pero pues en calidad de desconocido, porque nada más se sabe el puro nombre, que es lo único que se sabe”, señaló Daney Sáinz, el propietario de la funeraria que comenzó a divulgar la información del caso en redes sociales para ayudar a los familiares.

A Daney le llamó el vigilante del hospital integral, luego de que el personal no sabía qué hacer cuando supieron que la pareja de Luis Alberto se fue.

“Me dijo que pues, que había un muerto, que fuera por él”, recuerda.

Al llegar se entrevistó con una trabajadora social, que le señaló que debía ir a buscar a los familiares a Villa Juárez.

“Que ya le habían avisado a la esposa, pero que la esposa al decirle que su esposo había fallecido, que no había aguantado, se puso medio nerviosa la muchacha y medio asustada, se asustó y se fue, pero acá nosotros pensando que iba a regresar con el acta, resulta que la muchacha se fue, pero para ya no volver”, agrega.

Lo que Daney ha podido investigar a través de redes sociales es que Luis Alberto, de quien no se sabe su edad, se dedicaban a trabajos del campo y su esposa Jessica Elizabeth, pedía ayuda en las calles.

Que venían de Pueblo Yaqui, del municipio de Cajeme, en el sur de Sonora; que después viajaron a Mazatlán, y luego llegaron a Villa Juárez, una sindicatura de Navolato, en el centro de Sinaloa.

Luis Alberto falleció, según el reporte del Hospital Integral, por complicaciones relacionadas a cirrosis hepática.

Daney también dijo que pudo investigar que Luis Alberto vivió sus últimos días en una cuartería cerca del centro de Villa Juárez.

Juan López García, representante en Sinaloa del Movimiento Unificación Lucha Triki, confirmó que conoció el último domicilio de Luis Alberto; sin embargo, la esposa ya no regresó y el resto de los inquilinos y vecinos no aportaron muchos nuevos datos.

“No tiene familiares, no tiene parientes, y pues es lo que siempre se ha batallado”, señaló. “Como el muchacho rentaba aquí, y no sabemos ni de dónde vienen, ni de dónde son, hay un descontrol total. Él era jornalero, trabajaba en el campo, pero igual, en los campos trabajando, saliendo y pagando y no hay responsabilidad de la agrícola”.

“... desgraciadamente es el problema que tenemos con la gente del sur, no traen identificación, no traen ningún teléfono, igual no hemos podido rastrear bien de dónde viene este muchacho, dicen que es de Veracruz, pero hasta ahí nada más”.

Daney Sáinz solicitó el apoyo para buscar a los familiares, quienes pueden comunicarse al número de celular 672 109 4676, para cualquier información.