Luis Alfonso, niño baleado por ministeriales en 2012, se queda sin atención médica

Debido a que no se han presupuestado recursos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, desde hace año y medio le fueron suspendidos los recursos, denuncia

Federico Reyes Heroles

GUASAVE. – Debido a que en los últimos dos años la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas no ha recibido presupuesto, Luis Alfonso Castillo Amezcue tiene ya año y medio sin recibir atención médica, por lo que este jueves él y su abogado abordaron al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, durante su visita a Guasave.

Luis Alfonso es uno de los tres niños, ahora jóvenes, que el 6 de julio de 2012 fueron baleados por agentes de la Policía Ministerial, cuando se dirigían a entrenar futbol, en la comunidad de Bamoa.

Tras debatirse entre la vida y la muerte, Luis Alfonso, quien entonces tenía 13 años, logró sobrevivir a las heridas, pero quedó con secuelas de por vida y desde entonces no puede caminar.

El 31 de julio de 2013 el Congreso del Estado aprobó por unanimidad una pensión vitalicia de 20 mil pesos mensuales y que anualmente se ajustará la inflación a los 326 salarios mínimos, además el decreto garantizaba a Luis Alfonso servicio médico y educativo vitalicio en las instituciones públicas del estado.

“Iba a consultas cada mes con mi doctor, pero desde hace un año y medio que no lo veo. (La atención médica) está en el decreto, pero el recurso que tienen asignado para mi caso no se ha otorgado, no sé qué problema”, dijo.

César Alonso Ruiz López, representante legal de Luis Alfonso, explicó que la atención médica se le daba en el Hospital Ángeles, donde hay un adeudo de aproximadamente un millón 600 mil pesos.

“Se piden solamente 600 mil pesos para reactivarle la atención médica al joven, el cual el área de protección a víctimas, que es la instancia que se encarga de proporcionar el recurso, ha gestionad por medio de oficios, incluso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque se le está negando la salud al muchacho”, expresó.

El abogado dijo que el asunto es que la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas no ha recibido desde 2019 el presupuesto anual que se supone es de 10 millones de pesos.

“En el caso de él, requiere de atención de especialidad y no se la están dando y hace año y medio que no se la dan. Solo estamos solicitando que le reactiven”, indicó.

Ruiz López aseguró que al estar dicha comisión sin presupuesto para operar, no solo el afectado es Luis Alfonso, sino muchas más personas que también eran atendidas por este mecanismo.

En el breve encuentro que tuvieron con el Gobernador Quirino Ordaz, el Mandatario dijo que con mucho gusto atendería la solicitud.