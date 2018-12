Luis camina 38 kilÃ³metros en agradecimiento a la Guadalupana

Acto de Fe

Luis camina 38 kilómetros en agradecimiento a la Guadalupana

Desde Navolato camina durante 8 horas para llegar hasta la Lomita, en Culiacán y cumplir con la manda de 10 años en agradecimiento por la salud de su mamá

Valeria Ortega

Luis Luis Antonio González Zavala tiene 31 años de edad y una manda por 10 años de agradecimiento hacia la Virgen de Guadalupe.

Cada 11 de diciembre emprende una caminata, a partir de las 15:00 horas, desde su casa en el centro de Navolato hasta la Lomita, en Culiacán. Va a la capilla, se persigna, enciende una veladora, se encomienda y comienza a caminar.

A su mamá Graciela Zavala Peñuelas, de 58 años de edad le detectaron cáncer de mama hace 6 años, una enfermedad que lastimó a su familia y puso a prueba el amor que él sentía por ella y la fe que tenía en Dios y en la Virgen, pero así como lo lastimó también lo hizo más fuerte a él y a su familia.

Sin pensarlo dos veces y pensando en el bienestar de su madre, decidió hacer una petición a la Guadalupana, le pidió que lo ayudara y a cambio de la salud de su mamá le ofreció 10 años de su vida para darle gracias.

“Le pedí que por favor me ayudara y me la aliviara de cualquier enfermedad que pudiera darle cáncer, que la conservara conmigo y le prometí caminar 10 años todos los 11 de diciembre y llegar a las 12 con ella, este es el sexto año que lo hago”, señaló Luis Luis.

Además de la caminata, prometió no beber alcohol durante un año, así como hacer un altar a la virgen en un rancho donde vive una tía y otro más en la entrada de su casa, promesas que cumplió al pie de la letra.

Su camino se traduce a aproximadamente 38 kilómetros de recorrido y corresponde entre ocho y nueve horas caminando, tiempo en el que hace algunos minutos de descanso, bebe agua, toma algunos bocadillos y continua.

La caminata de este año la dedica también a su papá Manuel Antonio González Díaz, quien fue diagnosticado con un tumor maligno y que afortunadamente, igual que su mamá, se encuentra bien de salud.

A pesar de que es cansado recorrer esa distancia, él lo toma con entusiasmo. Sus hermanos María Esther y Mitzi Lizeth lo apoyan, además de sus hijos Abril y Luis Mateo de 2 y 7 años, respectivamente.

Su fe en María está presente desde que tiene uso de razón, su mamá siempre le inculcó el amor hacia Dios y la Virgen, así como la costumbre de asistir a misa los fines de semana. Sin embargo desde que cumple con la manda su fe se ha fortalecido y cada año siente más emoción por llevar su ofrenda al altar.

“Siempre he sido devota de la virgen por que mi mamá me inculcó desde pequeño ir a misa, los domingos, acostumbrado a rezar, más desde que hice mi manda, más fiel me he echo a ella y siempre que tengo algún problema le estoy pidiendo ayuda a ella y gracias a Dios hasta ahorita lo ha echo”, comentó.

“Lo hago con muchas ganas y con mucho agradecimiento porque tengo a mi madre conmigo, se que yo se lo pedí a ella, a la virgen de mucho corazón y lo hago por estarlo cumpliendo con ella, por pagar y ofrecer mi manda, lo hago con mucho sentimiento y cada paso que doy para mi es darle gracias a ella y agradecerle porque tengo a mi madre”, añadió.

La primer caminata fue difícil, relató, pues es una distancia muy larga para la que tal vez no estaba preparado y a pesar de que llevaba ropa y calzado cómodo, al poco tiempo ya sentía el cansancio en sus piernas por los kilómetros recorridos.

Sin embargo eso no fue escusa para rendirse, sabía que había personas que recorrían mayores distancias y tenían mandas más fuertes que cumplían, así que se sintió más motivado por llegar al templo antes de la media noche.

¿Qué sientes cuando al fin llegas?

- “Mucha satisfacción. Casi siempre al llegar allá volteo al cielo y hablo con ella y le digo que otra vez aquí estoy cumpliendo con ella lo que le prometí y si Dios me permite vida y ella también voy a seguir haciéndolo y voy a estar con ella todos los 11 de diciembre”, dijo.