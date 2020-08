Luis Ernesto Pérez, nuevo director técnico del Tri Sub 17

Cuenta con el título de director técnico de la ENDIT, así como de Entrenador UEFA Pro de España

Noroeste / Redacción

12/08/2020 | 12:05 AM

CIUDAD DE MÉXICO._ En conferencia de prensa virtual, llevada a cabo este mediodía, se presentó a Luis Ernesto Pérez como nuevo director técnico de la Selección Nacional de México Sub 17.

En el evento estuvieron presentes Gerardo Torrado, director general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol; Beatriz Ramos, directora de Comunicación e Imagen de la FMF, y Luis Ernesto Pérez.

Agradezco a la @FMF por la oportunidad de ser parte de este gran proyecto, entrenador de la Sub 17 de @miseleccionmx Es un privilegio ser el entrenador del equipo, es una escuadra que ha sido dos veces Campeón del Mundo. ¡En México tenemos mucho talento! #Sub17#PasionYOrgullo pic.twitter.com/gR9kvwydlc — Luis Perez (@LuchoPerez_8) August 12, 2020

Gerardo Torrado le dio la bienvenida al nuevo director técnico de la SNM Sub 17.

“El día de hoy le damos la bienvenida a Luis Ernesto Pérez a Selecciones Nacionales de México. Sabemos de la gran calidad que tuvo como jugador y no dudamos que toda esa experiencia se las brindará a nuestras jóvenes promesas en su, ahora, carrera como entrenador”.

“Luis, a la par de su exitosa trayectoria como jugador, estudió el curso de director técnico en la ENDIT, graduándose en el 2014 y obteniendo, en el 2019, el título de Entrenador UEFA Pro en España, en donde se encontraba laborando con el Toledo, de la Tercera División.

“Estamos conscientes de que hemos elegido bien y que vendrán grandes momentos con él en nuestro representativo Sub 17”, comentó el director general deportivo de la FMF.

Por su parte, Luis Ernesto Pérez brindó sus primeras palabras como director técnico de la SNM Sub 17.

“Es un privilegio que me hayan considerado para ser el entrenador de la SNM Sub 17. Es un gran reto en mi carrera, ya que no podemos dejar de lado que es una categoría que ha sido dos veces campeona del mundo y otras dos ocasiones ha resultado subcampeona.

“Daré lo mejor de mí, aportaré mi experiencia en el crecimiento de nuestros jóvenes jugadores. Agradezco a la Federación Mexicana de Futbol la oportunidad que me brinda de ser parte de este proyecto”, culminó Luis Pérez.

(Con información de FMF)