Luis LÃ³pez, hÃ©roe de Dorados ante Chivas en Copa MX

Luis López, héroe de Dorados ante Chivas en Copa MX

El arquero culiacanense atajó el penal decisivo a Miguel Ponce

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ A simple vista, Luis López es un joven como tantos más, persiguiendo sus sueños. A sus 20 años, prácticamente recién cumplidos, vive el premio a las largas jornadas de sacrificios y esfuerzos y la noche del 28 de enero de 2020 quedará por siempre en su memoria.

Ese día, enfrentándose a Chivas en tanda de penaltis, el cancerbero detuvo el disparo definitivo de Miguel Ponce, el que le dio el pase a su equipo a los Cuartos de Final de la Copa MX, donde enfrentará a Bravos de Juárez.

López Payán es guardameta de Dorados de Sinaloa, del cuadro de la ciudad en la que nació, futbolista del equipo que apoyó desde niño… La noche del duelo ante Chivas será memorable para él y su equipo, pero al mismo tiempo, en el Ascenso MX, el cancerbero ha tomado la titularidad del arco de manera definitiva. La llegada de David Patiño avaló su calidad.

La historia de Luis parece la de cualquier otro, que aferrándose a sus metas, consigue encaminar sus sueños a recompensas. López cuenta con formación amplia en Dorados e incluso alternó en algún momento con Xolos de Tijuana; pasó por las categorías Sub 17 y Sub 20, así como Segunda y Tercera División, para amalgamar su capacidad en el arco.

Hoy, ha comenzado a escribir su propia historia.

- ¿Cómo te sientes después de la gran noche ante Chivas?

- Fue un partido muy bonito para todos, yo me quedo con la sensación positiva de que pudimos avanzar, que era lo más importante. Queríamos obtener un buen resultado ante nuestra gente y así lo conseguimos.

- ¿Estabas nervioso en el momento de la tanda de penales?

- Desde que empezaron los disparos tenía la confianza de que podía detener uno, traté de tirarme hacia donde estaban tirando; estuve concentrado en todo momento y bueno, eso es mérito a insistir, a pelear por pararlos. Me sentí muy bien.

- ¿Qué te dijeron en el vestidor, ya con la victoria ante Chivas?

- Nos felicitamos entre todos, no sólo fue mío el beneficio, fue de todos. Lo más importante es que logramos el logro colectivo. Mi familia me apoya desde siempre, me dijeron que hay que seguir trabajando para que lleguen más cosas buenas y así va a ser. Me fui a cenar con mis papás después del triunfo.

- ¿Cuáles son las metas a cumplir en este Clausura 2020 para Dorados?

- Este equipo es muy grande y tiene que estar pensando permanentemente en el ascenso, por difícil que esto sea. Eso a nivel colectivo. De manera individual, me gustaría seguir siendo considerado como titular, aunque ese rol se debe ganar en los entrenamientos.

- ¿Te fijas en algún portero en particular en el balompié mexicano?

- En la portería siempre han existido grandes arqueros, aunque mi favorito siempre ha sido Jesús Corona (Cruz Azul). Desde niño me fijaba mucho en él e intentaba imitarlo. Me gusta su seguridad para controlar el arco.

- Tienes un amplio recorrido por el club, ¿cómo te identificas con Dorados?

- He estado mucho tiempo en esta institución, me identifico con estos colores al máximo; me siento contento con todo lo que se ha logrado hasta ahora y quiero seguir creciendo.