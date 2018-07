¿Luis Miguel está interesado en "la chica del clima"?

Martha Figueroa asegura que, cuando El Sol realizó una serie de conciertos en el Auditorio Nacional, le pidió a Jorge "El Burro" Van Rankin que le presentara a la conductora

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La conductora Yanet García, conocida como La chica del clima, volvió a ser noticia luego de que resurgiera una información según la cual el cantante Luis Miguel está interesado en ella.

“No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo”, afirma Yanet García.

En el programa Intrusos, Martha Figueroa comentó que cuando Luis Miguel realizó una serie de conciertos en el Auditorio Nacional le pidió a Jorge "El Burro" Van Rankin que le presentara a la conductora, pues es su compañera en el programa Hoy.

Van Rankin le comentó a Yanet pero, según Figueroa, ella dijo que no porque en ese momento tenía novio.

El pasado mayo, García ya había hablado del tema con el programa Cuéntamelo ya.

"Hay muchos rumores. No te puedo confirmar algo porque no ha venido él directamente a decirme algo. Es una persona que yo admiro, que respeto muchísimo, que me encanta su música, claro", declaró en ese momento la conductora, quien dijo que no habría posibilidad de relacionarse con El Sol porque tenía una relación estable.

La semana pasada se supo que García terminó su romance con el "gamer" Douglas Martin, quien prefirió enfocarse en su carrera en el mundo de los videojuegos.

La Chica del Clima filmó una película en España, que en unos meses se estrenará en México, dijo.