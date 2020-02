Luis Miguel La Serie tendrÃ¡ tercera temporada

Luis Miguel La Serie tendrá tercera temporada

El actor Toño Mauri, amigo de Luis Miguel, confirmó que la aclamada serie se ampliará por una temporada más

22/02/2020

El actor Toño Mauri, amigo cercano del cantante Luis Miguel, confirmó que habrá una tercera temporada de “Luis Miguel, la serie”, de la cual ya se está grabando la segunda parte.

En una reciente entrevista, Mauri comentó que visitó al ‘Sol de México’ en Miami, Florida y que platicaron sobre el nuevo proyecto que tienen en mente, un nuevo disco.

Asimismo, al ser consultado por si en esta segunda parte de la serie biográfica se contará qué sucedió con Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, el actor dijo que no lo sabe, pero deslizó que habrá segunda y tercera parte.

- ¿Sabremos qué pasó con Marcela Basteri?

"Es una buena pregunta, parece que sí, parece que no. Hay muchos rumores y yo no sé hasta donde él (Luis Miguel) vaya a entrar o contar las cosas que muchos no sabemos", contó el actor.

“Tendremos que ver la serie, pero sé que viene la temporada dos y la tres. Sí, son dos temporadas y qué bueno porque tenemos serie para rato”, añadió en su declaración Mauri, causando el asombro de la prensa.

Por otro lado, el actor decidió no hablar sobre las declaraciones de Aracely Arámbula, quien dijo que ella mantiene a sus hijos y que Luis Miguel no estaría al pendiente de ellos.