Luis Miguel romperÃ¡ su rÃ©cord en el Auditorio Nacional

Luis Miguel romperá su récord en el Auditorio Nacional

Con 16 fechas de octubre a noviembre, completará 31 shows en el Coloso de Reforma este 2018

Noroeste / Redacción

02/10/2018 | 12:33 AM

MÉXICO._ El cantante Luis Miguel romperá su récord en el Auditorio Nacional, al completar este año 31 conciertos como parte de su gira internacional ¡México por siempre!

Fue en 2006 cuando con su tour México en la piel impuso la marca de 30 presentaciones continuas en el recinto de Reforma, por lo que el foro le otorgó la Estela de Plata, galardón creado especialmente para él.

A El Sol le faltan 16 fechas por cumplir entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre. Al concluir 2018 sumará 253 presentaciones en lo que va de su trayectoria artística, se informó en un comunicado.

Luis Miguel se presentará los días 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, así como el 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 28 y 29 de noviembre con el tour y el disco ¡México por siempre!.

Se prevé que para esos días interprete temas en los géneros pop, baladas, boleros y rancheras, que han definido su historia musical.

Durante sus primeros 15 conciertos, que estuvieron agotados en el Auditorio Nacional, entre febrero, marzo y abril de este año, el intérprete cantó durante dos horas muchos de sus éxitos.

Destacaron Por debajo de la mesa, No me puedes dejar así, La incondicional, Cuando calienta el sol, Soy lo prohibido, La mentira, Hasta que me olvides, La Bikina y Sabes una cosa.

Con 36 años de trayectoria, desde 1982, el cantante ha cosechado éxitos como 255 discos de Platino, 32 de Oro y uno de Diamante, además de varios premios Grammy, Grammy Latino, Billboard, Pollstar y Lo Nuestro.

También ha sido reconocido en las Lunas del Auditorio, ceremonia cuyo premio lo otorga el público, así como especialistas de la comunicación y de la industria del entretenimiento en México.

EN CULIACÁN

El 16 de octubre, Luis Miguel brindará un concierto en el Foro Tecate de Culiacán.