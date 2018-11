Luis Miguel se deja ver muy enamorado de su novia Desireé Ortíz

La periodista compartió en sus redes sociales fotografías en las que aparece muy acaramelada con El Sol

Noroeste / Redacción

Desirée Ortiz Salswach, compartió una fotografía en sus redes sociales que muy seguramente romperá el corazón de una que otra fan de Luis Miguel, pues la periodista venezolana de 32 años, aparece al lado del cantante demostrando lo enamorados que se encuentran, publica el diario Vanguardia en internet.

Fue así como Desireé calló los rumores de que la pareja atravesaba por una crisis que los mantenía en problemas, aclarando que entre ella y “El Sol de México” hay una gran felicidad y amor que los une.

Desirée aprovechó el posteo para escribir un profundo descargo sobre su vida.

“La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida. Cuando empecé a tener mis propios ingresos, lo primero que hacía era gastar en bienes materiales para encajar en una sociedad que te obliga a demostrar cierto estatus para tener cierta aceptación”.

“La satisfacción que brindan las cosas materiales caduca. Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios (crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad”, siguió la modelo.