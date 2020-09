Luis Montes pidió no ser convocado a la Selección Mexicana

El jugador revela en un video sus motivos

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Luis Montes, mediocampista del León, comentó que él fue quien le pidió a Gerardo ‘Tata’ Martino que no lo llamara más a la Selección Mexicana, después de que un día antes no apareció en la convocatoria del Tricolor, para el microciclo, pese a su buen nivel con los esmeraldas.

En un video que reveló el equipo León, el número 10 de la fiera dijo que fue él mismo quien habló con el técnico del Tri para que no lo convocaran más, ya que siente que no ha recibido los minutos necesarios con la playera verde.

“Yo tomé la decisión de no ir a la Selección, la última convocatoria que recibí hable con él (Gerardo Martino) terminando, le dije que mi intención no era ir más, me vine desilusionado, se decía que estaba en buen nivel y que estaba jugando bien en mi club, entonces uno va con la ilusión de hacer las cosas bien, a veces llamaban 27 jugadores, se hacía futbol y no entraba en esos 22 jugadores”, dijo Montes.

Y agregó: “Me puse a pensar que no tenía nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven que fuera por la experiencia y como lo he dicho, nadie es indispensable en Selección, mucho menos yo que he tenido poca participación en este proceso. Yo hablé con el profe, le dije lo que yo pienso, lo tomo de buena manera, agradecido que me llevó a una Copa de Oro, de vivir ese momento y por eso tome la decisión”.

Montes recalcó que a pesar de que nadie le garantiza tener minutos cuando se es convocado a la Selección, no sintió que le dieran la oportunidad necesaria para poder mostrar su futbol.

“Sé que nadie te garantiza que vayas a jugar, pero por lo menos se me diera la oportunidad de competir y no se me daba, no entendía qué hacer para poder recibir minutos, es respetable la decisión del entrenador, pero me di cuenta que no tenía nada que hacer ahí, le agradecí, fui sincero con él y para aclarar esto que fue decisión mía”.

Compartimos un mensaje de nuestro Capitán, Luis "Chapo" Montes. #SerFieraEsUnOrgullo pic.twitter.com/lNbII9Zeqh — Club León (@clubleonfc) September 17, 2020

