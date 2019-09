Luis Núñez crea la Lotería vengadora

El ilustrador porteño inauguró una exposición con 24 piezas en Galerías Mazatlán, está inspiradas en el Universo Marvel

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ La “Lotería vengadora” de Luis Núñez ya le dio la vuelta al mundo y ahora se puede apreciar en Galerías Mazatlán.

Lo que comenzó como una inquietud personal terminó por llamar la atención de medios nacionales e internacionales, así como de youtubers y bloggueros, para luego cristalizarse en una exposición de 24 piezas, donde se combina la esencia de la lotería mexicana con los personajes de las películas de los “Avengers”, de Marvel Comics.

El joven es fan de los personajes de Marvel desde pequeño, en especial de “Spiderman”, pero fue cuando vio el filme “Avengers: Endgame” cuando despertó en él hacer este proyecto, que aunque no es el primero que hace, ya se hizo viral en redes sociales; antes ya había hecho trabajo en el que ilustró en caricatura los monumentos más representativos del puerto.

“Cuando vi la película de ‘Avengers: Endgame’ salí del cine un poco sacado de onda, porque mataron a ‘Iron Man’, se me hizo algo muy valiente, y la verdad sí me lo imaginé directito en la lotería y me animé hacerlo, o sea, literal salí de ver la película y me puse hacerlo, se lo mostré a mi novia, ella es la del visto bueno y pues me dijo, ahí va”, dijo Luis Núñez en entrevista para Noroeste.

La exposición estará montada y disponible al público hasta el domingo 22 de septiembre, los cuadros no están a la venta, ya que el artista planea hacer otras exposiciones en ciudades como Guadalajara o Culiacán, para mostrar a un mayor público sus obras.

A la par, adelantó, que también ya trabaja en un tercer proyecto gráfico, aunque no reveló la temática.

“Estoy trabajando en un tercer proyecto, pero como lo he platicado varias veces, nunca los planeo para hacer algo grande, lo hago porque son temas que a mí me gustan y lo muestro, quiero que la gente conozca lo que yo hago, me gusta mucho compartirlos en redes sociales, twitter, instagram, Facebook. Esta es mi primera exposición, espero que no sea la última”, expresó el joven mazatleco.

Al creativo, de 24 años, lo han contactado figuras como Memo Aponte, Chicago Tribune y Gaby Meza de Youtube, donde ha dado a conocer su trabajo, mismo que le llevó tan solo 24 horas realizarlo, ya que cuando realizó las piezas le llevó entre 40 y 50 minutos cada una de ellas.

ASISTA

“La Lotería vengadora” estará en exhibición en los pasillos de Galerías Mazatlán hasta el domingo 22 de septiembre.