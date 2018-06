Luis Ornelas celebra 10 años como maestro de guitarra con recital - Noroeste

Luis Ornelas celebra 10 años como maestro de guitarra con recital

Para sus alumnos y el profesor de música son los aplausos que se escuchan en Casa Haas

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Alumnos del taller de guitarra de la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán presentaron un recital de fin de cursos en Casa Haas y celebraron la primera década de Luis Ornelas Páez como maestro en esta institución.

Al iniciar el programa, los jóvenes Ángel Chávez, Antonio Osuna, Alan Chávez y Julián Leyva formaron un cuarteto frente al público para interpretar las canciones infantiles populares Martinillo y Oh, Susana, y dar pie a un bloque de participaciones individuales de ellos mismos y otros compañeros.

Paulina Vizcarra, Fátima Pérez y Emmanuel Mendoza, quien estuvo acompañado por la maestra de clarinete Leticia Juárez Pérez, recibieron fuertes aplausos del público que llenó Casa Haas y disfrutó su interpretación como solistas en Oda a la alegría, de Beethoven; Aire itsmeño, de Gerardo Tamez, y Blackbird, del ex integrante de Los Beatles, Paul McCartney.

Karla Castañeda Lizárraga, próxima a ingresar al nivel Técnico en Música, destacó con la complicada pieza Old french Song, de Tchaikovsky, y para celebrar la primera década del maestro Ornelas como maestro en la Escuela de Música de Cultura, los alumnos Emmanuel Mendoza, Fátima Pérez y Christian Pérez y los ex alumnos Óscar Zataráin y Bryan Correa, formaron el Ensamble de Guitarras Energía Acústica con el que interpretaron Michelle y And I love her, de Paul McCarney, y Rodriguesca, de Javier Riba, para despedir el espectáculo.

Luis Ornelas agradeció a los padres de familia por el apoyo a sus hijos, y expresó su alegría por cumplir sus primeros 10 años como maestro de guitarra en la Escuela de Música del Instituto de Cultura de Mazatlán.