Luis Severino ilusiona a Yanquis con lo hecho hasta ahora

El dominicano ha demostrado su calidad desde su retorno de una lesión

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Cuando los Yanquis decidieron no hacer movimientos a mitad de temporada para mejorar su rotación, el gerente general Brian Cashman declaró que si el dominicano Luis Severino se recuperaba de sus lesiones, iba a ser capaz de aportarle más al equipo que cualquiera de los otros lanzadores disponibles en el mercado.

Dos meses después, esa visión de Cashman está convirtiéndose en realidad, justo a tiempo para los juegos más importantes de la temporada.

Haciendo su segunda apertura después de ser activado de la lista de lesionados, Severino ponchó a nueve en 5.0 entradas en blanco el domingo en el Yankee Stadium contra los Azulejos durante un triunfo por 8-3.

“Regresó nuestro as”, dijo Aaron Judge. “Justo al momento perfecto, me emociona eso. Está de vuelta, saludable y eso es lo más importante. No me importa mucho lo que esté haciendo en este momento en el montículo, pero mientras esté sano y listo para la postemporada, creo que vamos a estar en buena posición”.

Severino recibió tres hits y golpeó a un rival durante su labor de 80 pitcheos. Ahora suma 9.0 innings en blanco tras ver su debut de la temporada demorado hasta la semana pasada debido a lesiones en el hombro y costado derecho.

Se espera que Severino, el primer lanzador de los Yanquis desde su compatriota Pascual Pérez en 1991 en lanzar al menos 4.0 innings en blanco en cada uno de sus dos primeras presentaciones del año, acompañe a James Paxton y Masahiro Tanaka en la rotación de Nueva York para la Serie Divisional de la Liga Americana.

Con la victoria, los Yanquis aseguraron empezar en casa dicha serie.

“Creo que eso es bien grande para nosotros”, dijo Severino sobre iniciar los playoffs en el Bronx. “Somos mejor equipo en casa. Tenemos a nuestros fanáticos. Estamos cómodos cuando estamos en casa”.