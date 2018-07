Luis Urías se siete más cerca de llegar a Grandes Ligas - Noroeste

BEISBOL

Luis Urías se siete más cerca de llegar a Grandes Ligas

El jugador de cuadro mexicano podría recibir la oportunidad muy pronto por parte de los Padres de San Diego

Noroeste / Redacción

WASHINGTON._ Luis Urías acaba de participar en el Juego de Estrellas de Triple-A el miércoles pasado en Columbus, Ohio. Eso fue antes de su presencia en el Juego de las Futuras Estrellas el domingo en el Nationals Park de Washington.

El infielder mexicano lleva línea ofensiva de 278/.391/.411 en 84 partidos con Triple-A El Paso, con 18 dobles, seis jonrones y 34 empujadas.

¿Será la próxima parada el equipo grande de los Padres de San Diego, cuya fanaticada viene clamando por el ascenso del sonorense durante toda la temporada?

"Es una motivación para llegar hasta ahí pronto, ayudando al equipo lo más que se pueda, obviamente para no decepcionar a la afición que me está esperando y dar lo mejor de mí", dijo Urías al tocar el tema de la anticipación de su llegada a las Grandes Ligas.

La convocación al Juego de las Futuras Estrellas representa otro premio para Urías, quien además de dicho evento ha participado en cuatro Juegos de Estrellas más a nivel de liga menor.

"Es una motivación para seguir trabajando duro, para poder estar en Grandes Ligas pronto", dijo Urías, calificado como el prospecto número 3 de los Padres y el número 29 en sentido general por MLB Pipeline. "Obviamente, es un orgullo poder estar representando aquí a México y a San Diego".

A sus 21 años, Urías ha demostrado la suficiente disciplina en el plato una destreza más que aceptable en la segunda base para vestir el uniforme de los Padres en el Petco Park. Sería sólo cuestión de tiempo, sobre todo después de superar un bajón en mayo para recuperar la forma a partir de junio y seguir encendido en julio.

"He estado trabajando para ser mejor", expresó Urías sobre la primera mitad de su campaña en El Paso. "Me he sentido un poquito en struggles durante la temporada, pero creo que eso es muy bueno para llegar a conocerse a uno mismo, para ser mejor".

Y de poder hacerlo junto a su compañero en la organización de los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr., mucho mejor.

"Estamos creando eso desde el Spring Training del año pasado cuando jugamos juntos", dijo Tatis, el prospecto número 1 de los Padres y el número 3 de todo el béisbol, también convocado al Juego de las Futuras Estrellas y ahora mismo perteneciente a Doble-A San Antonio. "La verdad es que es algo que deseamos todos".

"Es divertido tener un compañero como él. Es una tremenda persona. Los dos somos jóvenes y podemos llegar a hacer cosas grandes en San Diego", agregó. (Tomada de Las Mayores)