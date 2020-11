Luis Videgaray desmiente a Rosario Robles

Su desesperación no justifica sus mentiras, dice el ex titular de Hacienda y la SRE

Noroeste / Redacción

Luis Videgaray Caso respondió este martes a las acusaciones realizadas por el abogado defensor de Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (SEDESOL) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, de supuestamente haber participado en la llamada "Estafa Maestra".

A través de una carta difundida en su cuenta de la red social Twitter, el ex titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores (SRE), dijo que la desesperación de Robles Berlanga por recuperar su libertad, no puede justificar las mentiras.

"Entiendo lo extraordinariamente difícil de su condición, incluyendo la perspectiva de enfrentar órdenes de aprehensión por delitos muy graves. Sin embargo, la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes. Ese no debe ser el camino para conseguir su libertad", señaló el político mexiquense.

La postura de Videgaray Caso fue difundida luego de que Sergio Arturo Ramírez Muñoz, abogado de Rosario Robles afirmó que el responsable de los desvíos de recursos públicos, de la llamada "Estafa Maestra", para destinarlos a campañas electorales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue el ex funcionario federal, y que su cliente dará detalles a la Fiscalía General de la República (FGR), si la acoge como testigo protegido.

"Es completamente falso y carece por ello de sustento alguno. Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la llamada Estafa Maestra y menos me beneficié de dicho presunto mecanismo", agregó Videgaray Caso en su misiva.

El ex titular de la SHCP y la SRE indicó que en el sexenio pasado él no era superior jerárquico de Robles Berlanga, ni tuvo relación con ella, a pesar de ser compañeros de gabinete y que los subordinados de la ex funcionaria federal tampoco recibieron instrucciones de su parte.

Añadió que las ampliaciones presupuestales asignadas a la SEDESOL y a la SEDATU, cuando él encabezaba la SHCP, fueron realizadas conforme al marco legal vigente. Por último, Videgaray Caso aseguró que está listo para atender el llamado de cualquier autoridad y contribuir al esclarecimiento de los hechos.