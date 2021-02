Luka Doncic guía a Dallas Mavericks a una nueva victoria ante Atlanta Hawks

El esloveno fue la figura de la noche y estuvo bien acompañado por Tim Hardaway Jr y Jalen Brunson, para que los de Carlisle consigan se impongan por 118-117

Noroeste / Redacción

Nuevo paso adelante para la mejoría de Dallas Mavericks en el torneo. Los de Carlisle se impusieron en un gran partido a los Atlanta Hawks por 118-117, para conseguir así su cuarto triunfo en sus últimas cinco presentaciones y empezar acercarse a las posiciones de Playoffs del Oeste. Panorama inverso para un conjunto visitante que ahora ha perdido cuatro de sus últimos cinco compromisos.

El partido fue sumamente parejo durante los 48 minutos, aunque fue Atlanta el que estuvo al frente durante la mayor parte del tiempo. Al punto que los de Pierce entraron al último cuarto al frente por 90-81. Sin embargo, con una seguidilla de triples de Tim Hardaway Jr, Jalen Brunson y Luka Doncic, los Mavs lograron emparejar la historia y llegar a un cierre igualado.

Un triple de Finney-Smith adelantó a Dallas por 118-114 a falta de 1:18, pero Trae Young respondió en el otro costado con una bomba de su parte. Brunson, que estaba jugando un gran último cuarto, falló en los siguientes dos ataques del local, dejando así una última chance en manos de los Hawks, restando 4 segundos y abajo por 118-117.

Tras el minuto de Pierce, Atlanta buscó liberar a John Collins con un corte hacia la pintura tras un backscreen de Young sobre Cauley-Stein. El base acusó un golpe (no pareció haber infracción) del pivote en la acción y terminó en el piso. Los Hawks no solo no pudieron hacerle llegar la bola a Collins, sino que su máxima estrella tampoco estaba disponible para recibir la reposición, por lo que la última chance se la terminó jugando Danilo Gallinari con un doble a la carrera no ingresó.

Las protestas de Young a los árbitros tras la finalización del partido fueron exageradas y aunque entendibles por la frustración de la derrota, no justificadas.

Como de costumbre, Luka Doncic fue la máxima figura del ganador terminando con un triple-doble: 28 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, con un sólido 9-18 de cancha. De todas maneras, el esloveno no estuvo solo, sino que recibió ayuda importante de parte de dos guardias suplentes: Jalen Brunson sumó 21 puntos y Tim Hardaway Jr. otros 16 tantos.

Lo importante en el caso de Brunson y Hardaway es que aparecieron en el momento justo, liderando ese cuarto parcial favorable para los Mavericks de 37-27. El base sumó 11 puntos en ese tramo, mientras que el escolta aportó 13. Doncic tuvo sus apariciones importantes en el cierre, pero sin la tarea de sus dos compañeros, seguramente la victoria hubiera quedado en manos de un Atlanta.

A diferencia de Doncic, Young no tuvo la noche más certera en Atlanta. Porque si bien sumó 25 puntos, 15 asistencias y 7 rebotes, números magníficos a simple vista, lo hizo estando bastante impreciso con el aro (8 de 22), sufriendo en defensa y siendo incapaz de guiar a su equipo en el cierre: lanzó un 1-4 de cancha en el último cuarto. Su partido hubiera sido excelente para casi cualquier otro jugador, pero sabemos que las exigencias con las súperestrellas son enormes.

(Con información de NBA México)