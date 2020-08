Luka Doncic y su nuevo triple-doble alcanzan para que Dallas Mavericks supere a Sacramento Kings

ORLANDO._ Es probable que en los resúmenes de lo mejor de la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA no salgan muchas imágenes del encuentro entre Dallas Mavericks y Sacramento Kings, que por momentos parecieron hacer todo lo posible para entregarle la victoria al rival a partir de sus errores. Pero en toda noche siempre hay una luz, sobre todo si el protagonista es Luka Doncic.

Ante los problemas de juego de los texanos, el esloveno fue la solución, con un triple-doble sensacional que comandó la sufrida victoria por 114-110 ante los de California, en suplementario.

Así, los de Carlisle ganaron por primera vez en Disney (siguen 7° en el Oeste con 41-29), mientras que los de Luke Walton sumaron su tercera derrota consecutiva en el campus y se alejan de la zona de Playoffs (13° con 28-39, a 3,5 del 8°, Memphis).

Falta de claridad absoluta, una jornada pésima para el triple, Porzingis eliminado por seis faltas personales a casi cuatro minutos del final del cuarto parcial. No era la noche de los Mavericks, que seguían potenciando su flojo nivel de esta reanudación (derrotas ante Houston y Phoenix previamente). Sin embargo, Doncic siempre está. El esloveno completó su 16° triple-doble de la temporada, con una línea fenomenal: 34 puntos (10-18 dobles, 2-6 triples, 8-11 libres), 20 rebotes (máxima de su carrera), 12 asistencias y 2 tapones en 43 minutos de acción. Para ponerle un poco de contexto histórico, se puede decir es el jugador más joven de la historia (21 años y 158 días) en lograr un triple-doble con al menos 30 puntos y 20 rebotes.

