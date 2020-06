Lupillo Rivera lanza disco de manera virtual

El llamado “Toro del Corrido”, presenta en plataformas su álbum De regreso al ruedo, un disco con temas inéditos, además, confirma que seguirá haciendo conciertos virtuales

Leopoldo Medina

A través de plataformas digitales, Lupillo Rivera “El Toro del Corrido”, llevó a cabo la presentación de su más reciente producción discográfica titulada De regreso al ruedo.

A través de una videoconferencia, el cantante con más de 20 años de trayectoria en la música, regresa con álbum formado de una selección de melodías, las cuales fueron elegidas en conjunto con su productor y mánager Juan Rivera.

Con ese humor que le caracteriza, el cantante manifestó que este nuevo disco es de corridos la mayoría inéditos, y un cóver.

“Estoy orgulloso que mi carnal sea el que se dedique a escoger los corridos, a buscar cosas, todos los temas, compositores, yo creo que mi carnal es fan mío, quien me pone a cantar a veces corridos que batallo para grabarlos, pero es algo que le agradezco mucho”.

Respecto al video del tema “Cortina de humo” que YouTube quiso censurar, luego de las denuncias públicas, ya que está inspirado en la vida de Miguel Ángel Félix Gallardo, un famoso narcotraficante de los años 80, Rivera manifestó que hasta el momento YouTube no le ha dado una explicación del por qué de la censura de su video.

El toro del corrido agregó que entre sus proyectos para la llamada “Nueva Realidad” se encuentran el realizar más conciertos virtuales, con los que la respuesta del público y seguidores ha sido buena.

“La neta al público le ha gustado mucho, la gente se divierte, está en su casa, me mandan videos donde están bailando con la muchacha, ha sido muy divertido para mí, me gusta esa onda de los conciertos virtuales”, resaltó.

Rivera dijo que todos los temas que existen en su carrera han sido regalos de Dios.

“Todos los corridos son como mis hijos, estoy muy contento por todos los éxitos que he tenido, y estoy feliz de poder decirlo, pero una cosa si me arrepiento nada más en mi carrera, de no haber repetido mi participación en La Voz México, ahí debería estar”, recalcó el cantante.

Rivera también aprovechó la plataforma para enviar un mensaje por cuestión la contingencia, a quienes hizo ver que este encierro, y todo las cosas que están pasando es algo nuevo para todos, una situación que nunca se había vivido.

“No vean esta contingencia como una presión, como un estrés, o un castigo, sino como un momento que invite a reflexionar, para estar con la familia, para conocer a tus hijos, platicar con ellos, saber qué es lo que están haciendo, es una oportunidad para encontrarnos como familia, hay que orar, pedirle a Dios que nos bendiga, y a todo el mudo entero”, resaltó Rivera.

El intérprete subrayó que esta pandemia no sólo lo afectó a él como artista, sino a muchos más, que le ha batallado económicamente, y extrañando también la energía de su público.

“Mi deseo después de estos 20 años de carrera es seguir en el gusto de ustedes, deseo mucho me sigan aplaudiendo, es lo único que deseo, y si algún día me dejan de aplaudir, creo que ese día me voy a entristecer”.

Respecto a cómo será su regreso a la normalidad, el cantante precisó que tendrá que trabajar a través de diferentes formas, dado que así lo está pidiendo el gobierno.

Sobre la idea de realizar un dueto con su hija Lupita, el cantante expresó que estaría encantado de poderlo hacer, y que aunque no sabe mucho de música urbana, está abierto a la posibilidad de hacerlo.

Dijo que el Día del Padre, no sabe cómo lo festejará, pero lo que sí hará es visitar a su padre en casa, darle un fuerte abrazo, acompañado de un buen borrego para darle a la vuelta y vuelta.

“Mi padre me ha dejado el aprendizaje de la vida, mi jefe es quien controla mi estrés, mis preocupaciones, lo amo mucho, él siempre tiene un consejo sabio, porque es un viejo que ha vivido la vida a todo dar”, resaltó.

Lupillo agregó que entre las sorpresas que vienen, está un libro biográfico de tres series en el que ya está trabajando.

Sobre si en sus próximos discos tendrá colaboraciones con otros artistas, Lupillo señaló que hasta el momento ya tiene apalabrado a varios, entre ellos Ramón Ayala, con quien dijo, desde hace muchos años había deseado realizar un dueto.

El toro del corrido manifestó que aún en esta pandemia el show debe continuar, por lo que a través de las plataformas digitales seguirá en contacto con sus fans, compartiendo todo lo que haga.

“En estos momentos yo no me puedo quebrar, ni doblar, el show debe continuar, se han presentado muchos dimes y diretes esta semana, y la verdad, no me afecta en nada, porque yo sé quién soy, y no me arrepiento de nada, a mi ex mujer le regalé todo lo que te imaginas, y le deseo lo mejor del mundo, no estoy en contra de nadie, ni le deseo el mal a nadie en el mundo”, resaltó.

Lupillo Rivera sorprende a sus fans con su nuevo disco De regreso al ruedo.

Fotos: Cortesía.