Concierto virtual

Lupita D'Alessio ofrecerá concierto vía streaming: El entretenimiento no puede morir

Tras retrasar los festejos de su aniversario número 50 por la pandemia, la intérprete regresa a los escenarios de manera virtual

Franco Parra

El 7 de marzo de 2020 fue el último concierto que dio Lupita D'Alessio, aunque fue un show privado, estaba feliz, porque empezarían los festejos por sus 50 años de carrera, sin embargo, la situación sanitaria evitó las presentaciones en vivo y aunque al principio no quería hacer un streaming, accedió a hacerlo.

“La gente lo ha pedido en redes sociales y tengo ganas de vivir la experiencia de un concierto en línea, es la nueva normalidad y está claro que el entretenimiento no puede morir”, afirmó la Leona Dormida, como también se le conoce.

De acuerdo con información de El Heraldo de México, la cantante considera que la adrenalina y la responsabilidad es la misma con público o sin él, incluso es más exigente en estos momentos, porque la gente vive una época de ansiedad y pérdidas. Como artista siente que debe ayudar a sobrellevar estos tiempos y espera que la gente pase un buen momento con el concierto que dará el próximo 6 de marzo en la Arena Ciudad de México, porque “la música es un bálsamo al corazón”.

Sobre si será el primero de varios shows, bromeó al comentar que Ari Boroboy, de Bobo Producciones y quien organiza el evento, debe aprovecharla antes de que “esté más viejita”.

“Dios dirá, es un concierto cansado. Estar parada cantando 22 canciones a la altura de la CDMX, no es fácil, yo vivo a nivel del mar. Pero soy una mujer fuerte y voy con todas las medidas de seguridad, tengo mi casa en Polanco, si Dios me da vida y licencia, haremos un súper show completamente en vivo”, detalló la intérprete.

Mexicana con fe

D'Alessio lamentó que en México aún exista la corrupción y el abuso de poder, y aunque sabe que erradicarlos llevará años, tiene fe en que desaparecerán. Sabe que sus compatriotas son los que siempre han sacado adelante al país, por eso pidió al público que se cuide y respete las medidas de seguridad para superar juntos la pandemia.

“Debemos obedecer y llevar todos los protocolos, sé que económicamente a todos nos ha afectado, pero la gente es la que hace a México, no el gobierno, somos nosotros, somos muy trabajadores. Mi pueblo es noble, han abusado mucho de nosotros, nos han robado, pero también somos solidarios y eso nos tiene que llenar de orgullo”, afirmó.

Lista para vacunarse

Está lista para vacunarse, porque hasta ahora es la única luz que se ve para que se pueda retomar la vida como era antes, sólo le pide a Dios que le ponga a un buen doctor con la sustancia y la fórmula perfecta y lamentó que existan personas que no crean en ella; “yo si tengo criterio, la gente que dice que no, ignorante, yo sí (me la pondré)”, finalizó.

Todo sobre el show

Recinto: La cita es el próximo sábado 6 de marzo a las 21:00 horas y cantará 22 temas, por lo que durará casi dos horas.

Invitada: Su nieta Sara María D´Alessio la acompañará en el escenario durante la canción Mi corazón es un gitano.

Homenaje: Recordará al maestro Armando Manzanero con su versión del éxito de Esta tarde vi llover.

Previo al show: Para la antesala grabó el poema El árbol de la vida, y espera que la gente lo disfrute antes de comenzar.