ARTES MARCIALES MIXTAS

Lupita Godínez, la campeona de MMA que dejó México por el narco y hoy apunta a UFC

La actual monarca de la Legacy Fighting Alliance (LFA) está próxima a llegar al máximo nivel en el mundo de las Artes Marciales Mixtas

Noroeste / Redacción

Historias de superación, constancia, dedicación y esfuerzo como la de Lupita Godínez enaltecen no solo al deporte mexicano sino a los compatriotas en el mundo. La flamante campeona de la Legacy Fighting Alliance (LFA), promoción más importante de Estados Unidos en el Mundo de las Artes Marciales Mixtas, está próxima a llegar al más alto nivel en el Ultimate Fighting Championship (UFC)

En entrevista con La Afición, Loopy Godínez, oriunda de Aguascalientes, relató que fue en 2008 que tanto ella con 14 años como su familia, decidieron irse de México debido al aumento constante de la violencia derivada del narcotráfico en nuestro país, ya que tenía bajo amenaza al negocio de su padre, por lo que emigraron a Canadá.

"En ese entonces mis papás tuvieron que tomar la decisión de irnos de un día para otro y sin vuelta atrás. Fue una etapa muy difícil porque nadie hablaba inglés, no podíamos ir a la escuela y mis papás no tenían trabajo. Empezamos desde cero, no podíamos ni pedir una hamburguesa porque nadie sabía inglés".

Los primeros años en la ciudad de Vancouver fueron difíciles, tanto porque su familia no hablaba el idioma como porque las oportunidades laborales no eran muchas. Sin embargo, el tiempo fue poniendo las cosas en orden y mientras ella iba creciendo, desarrolló un gusto por los deportes de combate, como lo es el judo, el cual tuvo que dejar por una lesión en una rodilla.

Loopy Godínez encontró su más grande motivación ni más ni menos que en la exestrella de la UFC, Ronda Rousey, a quien descubrió un día en la televisión mientras estaba en un bar.

"Un día fuimos a un bar y estaba una pelea de Ronda Rousey y yo dije: 'quiero hacer eso'. Mi novio me dijo está bien, pero te tienes que poner a entrenar y me llevo a donde entrena su mejor amigo, que es mi actual gimnasio Titan MMA".

Una vez que se ha consagrado en la LFA, el paso lógico para Loopy es llegar a la UFC, el más alto nivel de las MMA, donde otras mexicanas como Alexa Grasso e Irene Aldana han tenido éxito. Godínez, también con la nacionalidad canadiense, se siente más mexicana pero agradecida con la tierra que le dio la oportunidad de crecer y desarrollarse.

"Yo estoy lista para entrar al UFC y creo que lo he enseñado, todas las peleas que he tomado como profesional han sido con pocas semanas de aviso, las he tomado y las he ganado. A mí me encanta ver a Alexa Grasso e Irene Aldana pelear, las admiro mucho y las veía desde que estaban en Invicta".