Lupita GonzÃ¡lez culpa a la Conade de mal manejo en su defensa

Lupita González culpa a la Conade de mal manejo en su defensa

Fue mi error confiar, dice la marchista mexicana

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Lupita González culpa a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) por su suspensión de 4 años.

Tras darse a conocer que el TAS mantuvo el castigo de cuatro años sobre la atleta mexicana por un caso de doping, la propia Lupita salió a aclarar que nunca hizo trampa, pero que fue un error confiar en la Comisión.

“No hice trampa, ni por la mente me pasó, pero la realidad es que hacer caso a lo que me recomendó la Conade y confiar en ellos, fue mi error. Ser inexperta me llevó a cometer un error tras otro, estoy aprendiendo a la mala, es complicado aceptar el castigo que fue duro, pero al final acepto que estoy aprendiendo y espero salir adelante. Deseo estar en París y espero que en algún momento haya mejores noticias, representar al país limpiamente”, explicó la medallista de plata en Río 2016.

González también es campeona mundial de marcha por equipos, título que consiguió en China, en 2018. De igual manera, fue segunda en el Campeonato Mundial de Londres 2016.

BUSCA ESTAR LISTA PARA PARÍS

Asimismo, remarcó que continuará preparándose, con la idea de obtener un lugar en la próxima edición de los Juegos Olímpicos, mismos a los que llegaría con 35 años y sin la posibilidad de disputar diferentes e importantes competencias en el camino a París.

“Mi proyecto que ahora tengo, los planes, es llegar a París, es dejar de no entrenar. En cuanto la Secretaría de Marina, es que yo formo parte de la Secretaría de Marina y voy a acatar lo que dispongan”, concluyó