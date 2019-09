Lynda Carter podría interpretar de nuevo a la Mujer Maravilla en el crossover Crisis en Tierras Infinitas

Carter interpretó a Wonder Woman entre 1975 y 1979, sumando un total de tres temporadas. Aunque no ha dado vida a la heroína desde entonces, sí ha participado en el Arrowverso como la presidenta Olivia Marsden en la segunda temporada de Supergirl

27/09/2019 | 10:49 AM

MADRID (SinEmbargo)._ El Arrowverso contó la temporada pasada con John Wesley Shipp, quien dio vida a Flash en la serie original de los 90 y retomó su rol en el crossover Elseworlds. Ahora The CW se ha propuesto rescatar a otra mítica actriz, Lynda Carter, que ya encarnó a Wonder Woman en los 70.

Según Deadline, la cadena quiere fichar a la veterana actriz para incorporar al personaje a Crisis en Tierras Infinitas, próximo crossover que se emitirá entre diciembre de 2019 y enero de 2020.

Carter interpretó a la superheroína entre 1975 y 1979, sumando un total de tres temporadas. Aunque no ha dado vida a Wonder Woman desde entonces, sí ha participado en el Arrowverso como la presidenta Olivia Marsden en la segunda temporada de Supergirl.

El Arrowverso ha convertido en una tradición anual su historia cruzada de varios episodios inspirada en algunas de las sagas de cómics de DC más famosas de la historia. Eventos televisivos cada vez más ambiciosos a medida que las series de The CW siguen expandiéndose.

Crisis en Tierras Infinitas no solo será el crossover más grande hasta la fecha, sino también uno que promete sacudir la franquicia de manera irreversible. Las cuatro series actuales del Arrowverso (Arrow, The Flash, Supergirl y Legends of Tomorrow) terminaron sus últimas temporadas con una referencia directa a los eventos del crossover, al que también se unirá la recién llegada Batwoman en una saga de cinco partes. Además, el evento televisivo supondrá la muerte de Oliver Queen, protagonista de Arrow.

Los episodios especiales incluirán apariciones de Jefferson Pierce en el papel de Cress Williams; Tom Welling como una versión anterior de Clark Kent de Smallville; y el icónico actor de doblaje de Batman, Kevin Conroy, como Bruce Wayne adulto.