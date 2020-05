Lynn Shelton, directora de Mad Men y Glow, muere a los 54 años por un trastorno sanguíneo

La prestigiada cineasta, cuyo nombre sonó con fuerza en televisión por su trabajo en series como Mad Men y Glow, ha fallecido por un trastorno sanguíneo

Madrid (SinEmbargo).- Lynn Shelton, prestigiada directora de cine independiente y series de televisión, ha fallecido a los 54 años a consecuencia de un trastorno sanguíneo.

Nacida en Oberlin (Ohio) en 1965, Shelton se hizo un hueco en la industria cinematográfica por su enfoque naturalista de la comedia y el drama en películas de bajo presupuesto que terminaron siendo éxitos. Humpday y El amigo de mi hermana son las dos obras más populares de su filmografía. La última, Espada de confianza, la estrenó hace apenas unos meses.

En televisión, su nombre empezó a sonar con fuerza cuando se pasó a la dirección de series populares como The Mindy Project, Master Of None, Mad Men y Glow.

Sus títulos más recientes son The Morning Show, el drama de Apple TV+ del que dirigió un episodio, y la miniserie Pequeños fuegos por todas partes (Little Fires Everywhere), que llega el próximo 22 de mayo a Amazon Prime Video. En Estados Unidos ya se ha estrenado en Hulu con Reese Witherspoon y Kerry Washington a la cabeza.

Precisamente Witherspoon, actriz a la que dirigió en sus dos últimos proyectos televisivos, ha sido una de las muchas compañeras de Shelton que ha lamentado la pérdida. “Estoy totalmente en shock al saber que esta brillante, talentosa y conmovedora cineasta no está ya con nosotros. Su espíritu tocó a mucha gente en el mundo del cine. Su memoria vive en nuestros días juntas en el set y en sus maravillosas películas. Por favor, miren su trabajo y vean su talento ustedes mismos”, ha escrito en redes sociales.