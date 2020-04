Machado, Zona Dorada y otras Ã¡reas, se van quedando solas por el cierre de playas y hoteles en MazatlÃ¡n

Machado, Zona Dorada y otras áreas, se van quedando solas por el cierre de playas y hoteles en Mazatlán

Algunos trabajadores consultados dijeron que no les han ofrecido ningún apoyo por eso siguen laborando, pero con escasa clientela

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Contrario a otros años cuando ya se registraba el arribo de miles de turistas por el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, en esta ocasión poco a poco se apaga el movimiento de personas en la Plazuela Machado, Zona Dorada y el área turística de Mazatlán por la pandemia del Covid-19.

Desde que comenzó la emergencia sanitaria en el país poco a poco se fueron cerrando restaurantes en la Plazuela Machado, y esta mañana solamente se encontraban abiertos cuatro de ellos, pero con escasa o nula clientela y con la incertidumbre de no saber si cerrarán totalmente ante la falta de comensales.

Algunos trabajadores consultados dijeron que no les han ofrecido ningún apoyo por eso siguen laborando, pero con escasa clientela.

"Pero cuando nos digan que nos van a dar el apoyo con gusto dejamos de trabajar", dijo uno de los trabajadores consultados.

"La mayoría de los restaurantes ya cerraron porque los propietarios sí les pagaron creo que un mes a sus colaboradores, y en el caso de nosotros nos están pagando por semana como estamos viniendo a trabajar".

Recalcó que en el caso del restaurante La Tramoya el pasado fin de semana tuvieron dos mesas de comensales en tres días y ayer hasta cerca del medio día no habían tenido ningún cliente.

Por ello recalcó que se debería darle apoyo a los restauranteros y sus trabajadores para que cierren y se vayan a sus casas para prevenir el contagio del coronavirus.

Por su parte Armando Torres Luna, trabajador del restaurante Raíces de Mar, dio a conocer que por la pandemia en los últimos días en la Plazuela Machado solamente se abren entre tres y cuatro restaurantes durante el día, pero en la noche de plano todo se cierra.

"De hecho nuestros horarios se modificaron para que todos (los trabajadores) vengan dos, tres días a la semana para alcanzar a cobrar algo, porque hubo raza (centros de trabajo donde les dijeron a su personal) que no, ya no hay y hasta nuevo aviso, no, no, aquí como quiera nos están turnando para no quedarnos sin salario", continuó Torres Luna.

"Pues también entiendo si no hay trabajo pues de dónde sale para pagar la nómina".

Además dijo que con el cierre de hoteles el hotel contiguo al restaurante, también de nombre Raíces de Mar, ya tenía reservaciones al 100 por ciento para Semana Semana Santa, pero por la pandemia del Covid-19 todas se cancelaron, aparte de que ya se anunció en cierre de todos los hoteles de Sinaloa y Mazatlán.

Aunado al cierre de hoteles, también se sumó el cierre de playas, del Faro y se anunció la prohibición de operar a embarcaciones dedicadas a la prestación de servicios de turismo náutico, actividades deportivas y de recreación.

Además de la cancelación del arribo de turistas, poco a poco ha disminuido el movimiento en los diferentes atractivos de Mazatlán y así se puede observar en la misma Plazuela Machado, todo el paseo costero y la Zona Dorada, donde también ha disminuido la cantidad de personas en las calles y el tráfico vehicular.

En la Zona Dorada aún permanecen abiertos algunos locales comerciales y personal de la construcción labora en la construcción de nuevos hoteles o edificios de condominios y en la remodelación de la Avenida Camarón Sábalo, pero poco a poco la cantidad de personas en la vía pública en Mazatlán disminuye ante la pandemia del Covid-19.

El periodo vacacional por las semanas Santa y de Pascua estaba programado del este sábado 4 al 20 del mes en curso, pero la pandemia del Covid-19 cambió esos planes y en lugar de vacaciones ahora se tiene una suspensión de actividades no esenciales que por lo pronto durará hasta el 30 de abril del año en curso, según determinaron autoridades sanitarias.