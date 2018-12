Madonna arremetió contra Lady Gaga y reavivó la Guerra fría entre ambas estrellas

La Reina del Pop acusó a su rival de apropiarse de una de sus frases célebres de los años 80

Noroeste / Redacción

04/12/2018 | 12:38 AM

Madonna y Lady Gaga se encuentran enemistadas hace años. Sin embargo, cuando parecía que la pelea entre ambas ya era asunto del pasado, la Reina del Pop enardeció nuevamente las llamas y arremetió contra su rival por supuestamente apropiarse de una de sus famosas citas.

"Pueden haber 100 personas en una habitación, 99 de las cuales no creen en ti, pero con que una sola lo haga, eso ya te cambia toda la vida", expresó Gaga en reiteradas oportunidades durante la gira promocional de A Star is Born.

La cita resulta ser muy similar a una de Madonna de los años 80.

La propia "Chica Material" compartió en sus historias de Instagram el lunes, un video de una entrevista que le hicieron hace 30 años en el que se la puede escuchar diciendo: "Si hay 100 personas en una habitación y 99 dicen que les gustó, yo solo recuerdo a aquella persona que no le gustó".

Madonna publicó después una selfie y escribió: "lunes, no jodas conmigo", lo que desencadenó en una guerra de comentarios entre sus fanáticos y fiel fanáticos de Gaga.

Cuando Gaga irrumpió en el mundo de la música, ambas artistas aparentaban tener buena relación. Madonna y Gaga posaron juntas en el desfile de Marc Jacobs del 2009 y hasta hicieron una actuación juntas para un sketch de Saturday Night Live en el que recrearon una pelea.

Sin embargo, la relación se fracturó por supuestas similitudes entre el tema Born This Way y el histórico éxito, Express Yourself de Madonna.

"Definitivamente creo que ella usa referencias mías en su música", aseguró Madonna en el 2012. "Cuando escuché Born This Way en la radio, dije, 'esto me suena conocido'", apuntó Madonna en aquel momento.

De acuerdo a infobae.com, Gaga también apuntó contra la legendaria artista que recientemente festejó su cumpleaños número 60.

"Madonna y yo somos muy diferentes... Pero yo sé tocar muchos instrumentos. Compongo mi propia música. Paso horas y horas cada día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que yo hago es diferente", aseguró entonces en una entrevista de radio con Zane Lowe.

No siempre todo ha sido negativo, en algunas oportunidades ambas estrellas han intercambiado palabras de elogio y admiración.

"Yo la amo", dijo Madonna en el 2012 cuando le preguntaron por Gaga y en su documental de Netflix la protagonista de A Star is Born aseguró: "No me importa lo que ella piense de mí, yo la sigo admirando".