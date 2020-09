Madonna dirigirá una película sobre su vida y su trayectoria musical

Madonna dirigirá y será uno de los guionistas de una película sobre su vida para Universal Pictures, dijo un comunicado del estudio el martes.

Madonna, de 62 años, se unirá al guionista de ‘Juno’ y ganador de un Óscar, Diablo Cody, para contar como se convirtió en la artista musical femenina más vendida de todos los tiempos con 335 millones de discos en todo el mundo.

Universal Pictures Announces Film Based On The Untold True Story Of Madonna, Written And Directed By The Artist Herself: https://t.co/rElmIq4BrN pic.twitter.com/ABa4IyZrQQ