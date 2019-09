Madre de Lozoya pide a juez cancele orden de aprehensión, porque no tiene nada que ver con Odebrecht o sobornos

Carlos Álvarez

Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, pidió a Sandra Leticia Robledo Magaña, Juez Primero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, ampliar su juicio de garantías y cancelar la orden de aprehensión librada en su contra, debido a que asegura no tiene nada que ver con el caso Odebrecht o la compra de un residencia en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, con valor de 1.9 millones de dólares, cuya propiedad es atribuida a su nuera, Marielle Helene Eckes.

La madre del ex funcionario federal fue detenida el pasado 24 de julio, por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en la isla de Juist -conocida como la "Isla Maravillosa"-, en Alemania, requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.

Un día después, el 25 de julio, el juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, frenó la captura de Austin y Solís, contra quien hay una orden de aprehensión librada en su contra por el juez de control Jesús Eduardo Vázquez Rea, al considerar que los supuestos ilícitos en los que incurrió la madre del ex director de Pemex que no son graves y no ameritan prisión preventiva oficiosa.

Luego de que la FGR entregó la copia del mandato judicial al juzgado para conocimiento de Austin y Solís, su representante legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, promovió el pasado martes 17 de septiembre la ampliación del amparo de la mujer de 71 años de edad.

En la causa penal por la que Austin está presa en Alemania y sujeta a un proceso de extradición, también se ordenaron las aprehensiones del ex director de Pemex, su hermana Gilda Susana Lozoya Austin, su esposa Marielle Helene Eckes, Nelly Maritza Aguilera Concha -la vendedora de la residencia en Ixtapa-, y el empresario Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).

El pasado 5 de julio, a través de una tarjeta informativa, la FGR informó que las órdenes de aprehensión fueron giradas por el caso de la casa que la cónyuge del ex director general de Petróleos Mexicanos adquirió en Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, en 1.9 millones de dólares, mediante la representación de un abogado de AHMSA.

El Juez de Control del sistema penal acusatorio también instruyó la captura de Nelly Maritza Aguilera Concha, quien vendió la casa, en una operación que la FGR presume que se trató de un soborno de la empresa de Ancira Elizondo para el ex director general de la paraestatal.

La Interpol giró una ficha roja para buscar Aguilera Concha, al igual que a Lozoya Austin, su esposa, su hermana y madre, en más de 190 países, "[...] con relación a los delitos probablemente cometidos en el caso mencionado y que involucra a Pemex", abundó la Fiscalía en su tarjeta informativa.

"Este asunto, que se inició en enero de 2017 y que durante años no obtuvo judicialización, hoy se han logrado las órdenes de aprehensión que sujetan a una probable responsabilidad a los involucrados", indicó la FGR. Además, la Fiscalía agregó que presentó ante el Juez de Control todos los elementos de prueba necesarios para obtener el mandato de captura "en un caso que por mucho tiempo estuvo congelado en forma tan criticable".

En julio de 2013 la esposa de Lozoya Austin compró una casa del condominio Quinta Mar, en Ixtapa-Zihuatanejo, la cual tiene 3 mil 578 metros cuadrados, de los cuales la residencia abarca 934 metros cuadrados.

El valor del inmueble fue de 1.9 millones de dólares y la operación de compra la llevó a cabo, en representación de Marielle Helene Eckes, el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien en ese momento estaba contratado, en un cargo externo, como secretario de los comités de auditoría y de prácticas societarias de AHMSA.

Para la FGR, esta adquisición podría ser un soborno, ya que el 31 de julio del mismo año, una filial de Pemex aprobó la adquisición de la planta chatarra de Agro Nitrogenados en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por un monto de 273 millones de dólares.