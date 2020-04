Madre de niÃ±o rescatado asegura que fue raptada y no pudo regresar a casa

Madre de niño rescatado asegura que fue raptada y no pudo regresar a casa

En el DIF se negaron a regresárselo hasta que todo se aclare; el niño fue hallado solo por agentes municipales en un domicilio de Alturas del Sur

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Yaretzin, madre del niño de un año que fue rescatado por el DIF Sinaloa y la Policía Municipal el domingo, aseguró que el sábado por la noche salió a buscar cena y fue raptada, por lo que no pudo regresar a casa hasta después del domingo a mediodía.

Explicó que ahora ha intentado que le devuelvan al pequeño, pero en la casa cuna del DIF se niegan regresárselo.

La joven de 20 años señala que ya ha rendido declaración ante la policía sobre la situación por la que atravesó y hasta este mediodía la respuesta era negativa.

“Lo que pasa es que mi ex marido tiene problemas, está en la cárcel, tiene problemas jurídicos, y están buscando a su papá y a su hermano, que están prófugos de la justicia; yo, por no tener nada qué ver con él, se hace cargo de mis hijos, pero yo no lo procuro, yo no nada, entonces estos tipos dieron conmigo, porque supuestamente yo sé dónde está la demás gente, yo vivía bien tranquila ahí en Alturas del Sur, hasta que dieron conmigo”, narró la joven.

“Llegó una amiga, platicamos, bajé, cerré la puerta, porque pues el niño estaba dormido, vivo en el segundo piso, el niño estaba dormido, entonces ¿cómo lo iba a dejar solo y yo abajo? Para que no se me salieron ni nada, entonces mi amiga me dijo 'vamos a comprar cena', 'ah, está bien', era como la una de la mañana, fuimos a comprar cena, entonces como que ya me tenían vigilada y al dar la vuelta de la casa, me levantaron unos tipos, me privaron de mi libertad y me llevaron, queriéndome sacar información”.

Yaretzin asegura que le preguntaba que si dónde estaban las personas. Cuando logró convencerlas de que la dejaran libre fueron 12 horas después.

La Policía Municipal de Culiacán y el DIF Sinaloa anunciaron el rescate del menor de un año y medio, quien resultó ser el hijo de Yaretzin, y fue llevado a la casa cuna en la colonia 6 de Enero.

La dependencia informó que según los vecinos, la madre del menor tenía un convivio con unos amigos la noche del sábado y el domingo cerca del mediodía escucharon el llanto del niño, por lo que hicieron el reporte.

“Lo que yo hice fue que me fui a mi casa, directamente a ver a mi hijo, llegué y los vecinos me dijeron que no, que se lo había llevado al DIF, yo me puse como loca”, señaló, “en ese momento agarré un taxi y me fui con mi hermana, mi hermana me llevó al DIF, y en el DIF me dijeron que si estaba ahí,y que no me lo podían dar porque era domingo”.

Yaretzin reclama que ya explicó la situación varias veces y le han hecho exámenes de su condición física.

Luego en el mismo DIF le sugirieron dejarlo ahí como cuarentena y en observación por la pandemia relacionada con el virus Covid-19.

“Yo les dije, pero pues oiga mi hijo no está enfermo, ya lo revisaron”, recalcó, “pero me dijeron que ahí lo tienen detenido, que tienen que investigar bien a fondo, yo ya les conté la situación, pero no me lo quieren soltar”.