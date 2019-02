Madres de familia piden al Gobierno federal apoyar las estancias infantiles

Luego de que el presupuesto para el programa se redujo casi la mitad para este año, mamás pidieron al gobierno no descuide este apoyo que es de suma importancia para su economía

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Madres de familia se dieron cita en iglesia “Nuestra Señora de Guadalupe” en Culiacán para manifestar su inconformidad a la reducción del presupuesto del Gobierno Federal al programa de estancias infantiles que apoya a las mamás trabajadoras.

El presupuesto de este programa en el 2018 fue de más de 4 mil 070 millones pesos, mientras que para el 2019 se destinarán 2 mil 941 millones de pesos. Es por ello que los padres de familia se dieron cita este domingo para manifestar su inconformidad a esa reducción la cual los afectará.

“Venimos buscando el apoyo federal que nos quitaron a los niños de las guarderías. Supuestamente hay nuevas reglas pero nos está afectando dos meses, que hasta finales de febrero nos darían un resultado de si nos van a dar el apoyo o no, y la verdad muchos papás sí los ocupamos porque trabajamos y ellos necesitan estar con alguien que los cuide y les dé una educación”, compartió Tania Gaspar.

La madre que tiene a su niño en una estancia en la colonia Amistad, explicó que sin el apoyo que les brinda el Gobierno Federal a las guarderías donde prestan los servicios a las mamás trabajadoras, el cobro por niño ascenderá a los mil pesos, cuando anteriormente pagaban 300.

“Es un apoyo que les dan mensual, y ese apoyo les dan para cubrir la alimentación, porque a ellos les dan una alimentación balanceada con nutrióloga y les ayuda para el agua y la luz, nosotros pagamos una cuota mínima, entre comillas mínima, porque estamos pagando 300 pesos cada semana...si nos quitan el apoyo esto pudiera subir a mil”, mencionó.

Freya Frayre es otra mamá que mostró su preocupación, ya que ella no cuenta con alguien que cuide a sus dos pequeños más allá de la estancia donde los está dejando.

“Tengo cuates, dos niños, yo trabajo todo el día, necesito trabajar todo el día y yo no tengo familia aquí en Culiacán, no hay quién me ayude a cuidar a los niños... la cuota que nos cobran son 300 por niño por semana, sin el apoyo dicen que se iría a lo mejor a los mil pesos por semana”, mencionó.