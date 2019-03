Maestros de inglés en Sinaloa llevan mes y medio sin recibir sueldo, acusan

A pesar de que han buscado acercamientos con el Secretario de Salud, Juan Alfonso Mejía López, éste no los ha recibido y el Gobierno únicamente les “da largas” con su respuesta

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Alrededor de mil maestros de inglés en Sinaloa cumplirán este viernes tres quincenas que no les pagan su sueldo, y a pesar de que han ejercido presión ante el Gobierno, no han tenido respuestas favorables, acusaron dos de ellos en conferencia de prensa en las instalaciones de PRD Sinaloa.

“Somos más de mil maestros que estuvimos una semana, casi dos semanas, afuera de la puerta del Secretario de Educación ahí en la SEPyC para ver si nos daba una entrevista, una audiencia con él. Pero no, no recibimos nada, nunca quiso hablar con nosotros”, criticó Jesús Alberto Torrecillas Sicairos, profesor de inglés desde hace casi 11 años.

“Tengo una enfermedad de presión alta, tengo que comprar un medicamento controlado que me cuesta mil pesos cada 15 días, y ahorita no me lo puedo tomar porque no lo he comprado porque no he recibido mi pago de hace tres quincenas”.

Lamentó que los diferentes niveles de gobierno no se pongan de acuerdo, pues cada día que pasa se agrava la incertidumbre y su situación de calidad de vida.

“El Gobierno ya nos dijo que ya no le puede prestar a la SEPyC porque nos han venido pagando con préstamos que le hacen, porque el recurso federal supuestamente todavía no ha llegado porque el programa de inglés depende de un subsidio federal que al parecer a lo mejor llega el próximo mes, a la mejor llega hasta mayo”, comentó.

Por su parte, el profesor José Antonio Medina Cárdenas indicó que la situación se asemeja a una “esclavitud moderna”, pero que ha decidido mantenerse ahí pues confía en que su trabajo es indispensable para el buen desarrollo de la juventud sinaloense.

“Son una serie de cosas que, la verdad, nos han llevado a estresarnos. Yo en mi caso no duermo bien, no tengo para comer, no tengo para la gasolina... y me exigen en tiempo y forma que esté en las escuelas. No puede ser, no puede ser que estemos tan sometidos, somos como esclavos modernos”, consideró.

“Yo ya no quiero ver niños mal en las escuelas, yo ya no quiero ver niños que dejan la escuela porque andan en esas motitos negras en las esquinas... porque es la plática que yo escucho de mis alumnos. Yo no quiero eso. Tiene que entender la gente que queremos una sociedad buena, productiva; tiene que entender la gente que nosotros somos esos que están siendo abusados pero que estamos peleando por sus niños”, expresó.

Enfatizó que lo que buscan es simplemente que se hagan valer sus derechos como trabajadores.

“Queremos ser bien claros nosotros en que queremos una basificación, porque un basificado ahí se desprenden todas las prestaciones que por Ley nos pertenecen. Y a corto, a cortísimo pero cortísimo plazo, que no se nos vuelva a suspender el pago”, demandó.