Maestros de la Sección 53 del SNTE denuncian uso político de plazas en sector educativo en Sinaloa

Señalan que hay más de 100 directores inconformes por los procedimientos de adscripción y cambios, quienes denuncian que son arbitrarios y poco transparentes

Sibely Cañedo

10/09/2019 | 10:19 AM

MAZATLÁN._ En la Sección 53 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, hay más de 100 directores inconformes con los procedimientos de asignación y cambio de plazas, pues acusar que son arbitrarios y poco transparentes.

En rueda de prensa, algunos de los directivos afectados dijeron que hay cientos de maestros a quienes están violentando sus derechos laborales y siendo "despojados" de sus plazas.

No descartaron un uso político en estos procesos, en vistas de que ya se acercan los tiempos electorales.

Omar Campos, director de la Escuela Secundaria Solidaridad turno vespertino, de Mazatlán, consideró que hay un "amasiato" entre la Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa y el SNTE 53, puesto que ninguna autoridad ha actuado para poner orden a pesar de los señalamientos.

"Hemos pedido al Secretario (Juan Alfonso Mejía) que nos atienda, nos dice que sí, pero no nos atiende, a pesar de que hay muchos problemas: desde falta de pago a profesores hasta que no hay una claridad de la carga horaria de los maestros, nos dicen una cosa y a la semana dicen otra y así no podemos cumplir los objetivos que nos marcan", criticó.

Junto a Omar Campos, estuvieron Crispín Moreno Alarcón y Tania Valle Iribe, directores de la secundaria Francisco A. Bernal de El Quelite y de la Secundaria Solidaridad turno matutino, quienes en el mismo sentido revelaron que hay más de 6 mil horas base frente a grupo que no han sido asignadas, con el fin de adjudicarlas después a sus allegados, conforme se aproximen las elecciones intermedias de 2021.

Incluso, violentando los derechos laborales de otros maestros, afirmó Valle Iribe.

En su caso, aseguró que al pedir su cambio de Culiacán a Mazatlán, la enviaron a El Quelite, a pesar de que solicitaba una permuta que cumplía todos los requisitos a la Secundaria Solidaridad, en este puerto.

"Yo acepté porque pensé que había alguien con más derechos que yo, pero ahora que me entero que le dieron esta plaza a alguien con menos antigüedad, estoy dispuesta a impugnar", advirtió Tania Valle.

Ella fue quien denunció un delito electoral en la Secundaria 24 de Agosto de Bachigualato, en Culiacán, el año pasado con lo que perjudicó los intereses del ex senador y líder sindical Daniel Amador Gaxiola. Por lo tanto, cree que continúan las represalias en su contra.

Frente a estas problemáticas, y otras más como la falta de apoyo para infraestructura escolar, los directores pidieron públicamente instalar una mesa de diálogo con la Sepyc para encontrar soluciones y no afectar los programas educativos.