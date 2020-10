Maestros de preescolar protestan en Palacio de Gobierno por sueldos; que algunos ganan apenas $3 mil al mes

Zajaira Quiñónez platica que tiene tres años siendo docente con el mismo salario, y que siempre había atrasos, pero ahora es cuando más ha demorado la paga, ya que son tres meses

Antonio Olazábal

Desde temprana hora maestros de preescolar se manifestaron en el Palacio de Gobierno, con la demanda a Quirino Ordaz Coppel de que se les pague su sueldo como docentes, ya que tienen tres meses sin paga.

Zajaira Quiñónez es una de las maestras que se manifiestan en las instalaciones del Ejecutivo estatal, la educadora comentó que es la primera vez que se les retrasa así el pago, pero siempre han tenido este problelma.

"Estamos exigiendo nuestro pago, son tres meses que se nos deben y no tienen todavía solución, nos dicen que sí y luego nos dicen que no, nosotros somos maestros de preescolar", señaló.

"Nos dicen que no nos han pagado porque no tienen recursos, siempre es la misma, tenemos cuatro años que a veces se retrasan, ahorita ya van tres meses de retraso. Yo ya tengo tres años aquí, se nos llegaba a retrasar uno y se nos entregaba luego luego", explicó.

-- ¿Esto es lo que más se les ha retrasado?

"Sí".

Ella recibe un sueldo mensual de 3 mil pesos, y así como Zajaira, entre 300 y 500 maestros de preescolar tienen el mismo problema, este atraso de 3 meses de su salario.

"Hay dos sueldos distintos, te puedo dar el mío, el mío es de 3 mil pesos mensuales, no es quincenal, es mensual 3 mil pesos... no tenemos bonos ni nada, de hecho se nos iban a dar uno cuando entramos, el cual no se nos dio, ni el año pasado", compartió.

"Nosotras seguimos dando clases, tenemos que buscarle, porque tenemos que pagar internet, ya ve que ahorita tenemos estar en comunicación con los padres de familia, nuestro horario de laboración son cuatro horas y media normalmente, y haga de cuenta que ahorita estamos laborando todo el día porque tenemos que hacer también de padres de familia", subrayó.