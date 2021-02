Maestros de Telebachillerato protestan en el malecón de Mazatlán

Los docentes piden al Gobierno del Estado el pago de cuatro quincenas atrasadas

Alma Soto

Maestros de Telebachillerato del Sur de Sinaloa se plantaron en las Letras de Mazatlán, en la Avenida Del Mar, para exigir el pago de cuatro quincenas atrasadas.

"Maestro luchando también está enseñando", ""Quirino, escucha, es justa nuestra lucha", "Este día no es de fiesta, es de lucha y de protesta", arengaron los maestros.

A nombre de ellos, Édgar González, del Telebachillerato de El Recreo, manifestó que les adeudan cuatro quincenas.

Explicó que Telebachillerato es un subsistema federal, y la Secretaría de Educación Pública establece convenios con los estados para que éstos paguen el 50.por ciento de los salarios y la Federación el otro 50.

Cada inicio de año es un problema porque la Federación suelta los recursos hasta marzo, y el Estado absorbe el pago total y luego recupera recursos.

"Pero este año no han pagado, por ello nuestra protesta, queremos que el Gobernador se conciencie y nos pague, pues si no nos mata la pandemia de Covid-19, nos van a matar se hambre, yo ya no tengo ni para comprarle leche de fórmula a mi niña", expresó.

Los maestros demandaron la intervención del Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres como intermediario con el Gobernador.

Y al propio Ordaz Coppel le pidieron hablar con la Secretaria de Educación Pública para que lleguen a un acuerdo y ya decrete el Subsistena para que la Cámara Diputados le otorgue recursos suficientes.

González indicó que hay 100 Telebachilleratos en el Estado y 22 en el Sur de Sinaloa con 300 maestros, 66 en el sur, y 4 mil 700 alumnos.