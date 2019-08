Magistrado rechaza apelaciÃ³n y ordena que Collado continÃºe su proceso en el Reclusorio Norte

Magistrado rechaza apelación y ordena que Collado continúe su proceso en el Reclusorio Norte

Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, emitió dicha resolución luego de que el litigante apelara la decisión del Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ Un tribunal federal confirmó este martes el auto de vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva oficiosa dictada en contra del abogado Juan Collado Mocelo por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la Ciudad de México, emitió dicha resolución luego de que el litigante apelara la decisión del Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte.

“En virtud de lo expuesto, y tomando como base el estándar probatorio requerido para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es que este tribunal de alzada concluye que es apegado a derecho que se continúe con la investigación del imputado –en su fase complementaria y por ende judicializada– respecto de los hechos que se le atribuyen. De ahí que lo procedente sea confirmar el auto por el cual se vinculó a proceso al imputado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”, se lee en la sentencia.

La Fiscalía General de la República confirmó la detención de Juan Collado Mocelo, abogado de Romero Deschamps. La aprehensión se realizó en un restaurante de la Alcaldía de Miguel Hidalgo, sin uso de la violencia. En imagen aspectos del restaurante donde se llevó a cabo la detención.

Apenas el pasado 15 de julio, Collado Mocelo apeló la vinculación a proceso que pesa sobre él. Esta apelación se suma al amparo que promovió contra la orden de aprehensión que lo podría hacer pasar al menos seis meses en el Reclusorio Norte por su presunta participación en el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Collado promovió la apelación argumentando que el delito de lavado de dinero que se le imputa ya prescribió, además, de acuerdo con medios nacionales, señala que la acusación por delincuencia organizada se basa en la declaración de un “testigo de oídas”.

Sobre el amparo contra la orden de aprehensión, el Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México no ha admitido a trámite el recurso, ya que el litigante no precisó los actos que reclama. Por ello, le dio un plazo de cinco días para aclarar la demanda, pero de no ser así, podría ser desechada.

Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, fue detenido la tarde del pasado 9 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en un restaurante de la Ciudad de México.

Cumplimenta #FGR orden de aprehensión contra Juan “C”, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. https://t.co/sioueglzUF pic.twitter.com/fgRenDRxOW — FGR México (@FGRMexico) 9 de julio de 2019

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del litigante y detalló que fue por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.

El documento precisa que la detención se realizó en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, sin uso de la violencia ni afectación a terceros y que se dio “con pleno respeto a sus derechos humanos”.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, Collado fue detenido después de que se liberara una orden de aprehensión en Querétaro. La captura ocurrió en el restaurante Mortons, ubicado en la lujosa zona de las Lomas de Chapultepec.

En la imagen, tomada el 8 de agosto de 2016, acompaña al ex Presidente de México, Carlos Salina de Gortari, quien acudió a darle el pésame a Emilio Gamboa Patrón, coordinador de los senadores priistas, por la muerte de su esposa María Angélica Miner.

¿QUIÉN ES JUAN COLLADO?

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas; el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.

Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

Yadhira Carrillo contrajo matrimonio el 31 de marzo de 2012.

El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.

La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

De acuerdo con información de Líderes Mexicanos, Collado Mocelo fue abogado del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. También defendió al empresario Carlos Ahumada en 2004, y fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Juan Collado fue quien se encargó del divorcio de Angélica Rivera y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, matrimonio que duró cinco años.