Maisie Williams y Sophie Turner aseguran que el Rey de La Noche sorprenderá en el final de Juego de Tronos

Si algo se sabe del final de Game of Thrones es que será agridulce, pero el factor sorpresa no dejará indiferente a los fans. “Pasan cosas muy locas. No lo ves venir, todo te sorprende”, señaló Turner, quien también agregó que será “muy emotivo"

06/04/2019 | 09:25 AM

Maisie Williams y Sophie Turner. Foto: Internet

LONDRES (SinEmbargo)._ La cuenta atrás ha comenzado. La octava y última temporada de Juego de Tronos llegará el próximo 14 de abril y el secretismo en torno a los nuevos episodios va dando paso a tráilers, fotos y declaraciones de su reparto. Sin revelar grandes detalles de la trama, las estrellas de la serie han dado ya algunas pinceladas del destino de Poniente. Las últimas han sido Maisie Williams y Sophie Turner, quienes tienen claro qué personaje protagoniza la evolución más sorprendente de la entrega final. “El Rey de la Noche”, responden las actrices al unísono en una entrevista concedida a EuropaPress durante la presentación de la octava temporada en Londres al ser interrogadas sobre qué personaje sorprenderá más a los fans en esta última temporada. Para Williams, el líder de los Caminantes Blancos no solo sorprenderá en los nuevos episodios, sino que, echando la vista atrás, también protagoniza la escena más desconcertante que recuerda de toda la historia de la serie. “Me impactó mucho cuando vi en pantalla cómo tocaba al bebé y sus ojos se volvían azules”, recuerda Williams. La actriz que da vida a Arya va incluso más allá, considerándolo el protagonista absoluto de la aclamada ficción. “Es como en Breaking Bad, cuando no conoces al tío de los Pollos como hasta la cuarta temporada, y él termina siendo el centro de la historia al final. Eso es lo que pasa con el Rey de la Noche”, adelanta. “NO LO VES VENIR” Si algo se sabe del final de Juego de Tronos es que será agridulce, pero el factor sorpresa no dejará indiferente a los fans. “Pasan cosas muy locas. No lo ves venir, todo te sorprende”, señaló Turner, quien también agregó que será “muy emotivo”. A Williams solo le bastan tres palabras para definir su reacción cuando leyó el guión: “Guau, guau, guau”. Emotivo y sorprendente pero, ¿es el desenlace tal y como imaginaron? “Cambiaría pequeñas cosas” confiesa Williams ante el desconcierto de su compañera de reparto y amiga tras las cámaras. En cualquier caso, ambas están más que satisfechas de haber llegado hasta el final, ya que como revela Turner, “casi todas las temporadas pensé que iba a morir en la siguiente. Siempre hubo esa incertidumbre una vez que adelantamos a los libros”. Más cerca de la muerte estuvo Arya en la sexta temporada, cuando es brutalmente apuñalada por la Niña Abandonada. “Mi reacción inmediata fue pensar ‘es una luchadora, va a estar bien’ “, explica Williams, aunque también reconoce que entró “en pánico”. LO QUE SIGUE Juego de Tronos llega a su fin, pero el universo creado por George R.R. Martin continuará con un spin-off que ya prepara HBO. Aunque la serie será una precuela, Williams y Turner apuestan por llevar la historia al futuro. “Daenerys en el futuro con un coche volador”, propone Turner entre risas. Ante el inminente estreno, HBO ha pensado en los fans acérrimos, en busca de pistas de cara al desenlace, con un pack que incluye desde la primera hasta la séptima temporada, ya disponible en Blu-Ray y DVD. #Juego de tronos

