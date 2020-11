Maite Perroni quiere convertirse en mamá

La actriz y cantante confirmó que le gustaría tener dos hijos

Noroeste / Redacción

06/11/2020 | 10:30 AM

Maite Perroni reveló sus intenciones de seguir los pasos de sus ex compañeras de RBD, Anahí y Dulce María, y externó su deseo de convertirse en mamá.

Además, a pocas semanas de que se realice el concierto tributo que harán cuatro de los integrantes del grupo, la también actriz ofreció una entrevista para el programa Hoy donde compartió algunos detalles de la reunión con sus ex compañeros.

Durante la plática que sostuvo con Andrea Legarreta , Maite expresó que le encantaría convertirse en mamá y que quiere tener dos hijos, pero en un mismo embarazo, citó quien.com.

"Sí, obvio (me encantaría tener hijos). Si te soy sincera me gustarían dos de un jalón y ya. Me encantaría tener gemelos, cuates o mellizos, pero dos de jalón y listo", expresó entre risas la protagonista de series como El juego de las llaves.

Perroni comentó que mientras llega ese momento en el que decida formar su propia familia, su perro de raza bulldog es como si fuera su hijo e incluso platicó que es una mascota muy consentida:

"Escuchan los ronquidos de mi perro, sí es el perrhijo, es el más consentido del planeta".

Al ser cuestionada sobre el próximo concierto de RBD, la protagonista de telenovelas como Papá a toda madre y Antes muerta que Lichita explicó que la razón por la que Dulce María no estará en el concierto virtual es porque está esperando a su primer bebé, hecho que no deja de presumir en sus redes sociales.

Mientras que Poncho Herrera tomó la decisión, de forma personal, de no formar parte de esta reunión. "En un principio los seis estábamos muy emocionados de hacer esto posible, después cada quien fue tomando sus decisiones personales y las respetamos, porque nadie puede obligar a nadie, al final los que estamos es porque queremos.

"Entendemos que cada quien tiene una decisión personal y profesional, la respetamos. Por eso es un tributo a lo que vivimos juntos con nuestra música", agregó Maite.

El 4 de octubre, conocido entre sus fans como El Día de RBD, salieron a la venta los boletos para el concierto del tributo Ser o Parecer, que se realizará el sábado 26 de diciembre en punto de las 17:00 horas de la Ciudad de México.

Además, a más de una década de no lanzar ninguna canción inédita, Anahí dio a conocer que tanto Maite Perroni como Christian Chávez y Christopher Uckermann están preparando varias sorpresas para complacer a sus seguidores.

"Estamos todos organizándonos, obviamente Rebelde va a ser una sorpresa increíble que no se la imaginan, está padrísimo… les tenemos una nueva sorpresa a finales de noviembre: van a tener música nueva", declaró la artista.