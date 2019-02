MalÃ©fica, Garfio y Ãšrsula, entre otros, aparecerÃ¡n en la nueva serie de Disney centrada en sus villanos

MADRID (SinEmbargo)._ Disney está apostando muy fuerte por su nuevo servicio de streaming, con el que espera competir, entre otras plataformas, con Netflix. A las series de Loki, Bruja Escarlata y Star Wars ahora se ha sumado un nuevo elenco de personajes: la galería de villanos clásicos de Disney.

Según informa Production Weekly, Disney+ está desarrollando una serie centrada en los malos de la compañía.

Aunque la publicación en Twitter no da más detalles, recuerda mucho a aquella maravillosa película del 2001 llamada El Club de los Villanos, donde Maléfica, Úrsula, Cruella DeVil y el resto de personajes se reunían para llevar a cabo un malévolo plan.

“Steve Pearlman (Érase una vez) y Michael Seitzman (Quantico) están preparando Disney Villians para Disney+, el próximo servicio de transmisión en línea”, explica el tuit.

“La producción está programada para el segundo trimestre de 2020 en Admore Studios, en Dublin, Irlanda...”.

Steve Pearlman (Once Upon A Time ) and Michael Seitzman (Quantico) are developing DISNEY VILLAINS, for Disney+ the upcoming online video streaming service. Production is slated for the second quarter of 2020 at Ardmore Studios in Dublin, Ireland...more at https://t.co/hPqNyEDRAu pic.twitter.com/FLK12uGqh5