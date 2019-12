Malova prometiÃ³ ampliar la carretera Guasave-Las Glorias, pero lo hizo Quirino: Alcaldesa

Malova prometió ampliar la carretera Guasave-Las Glorias, pero lo hizo Quirino: Alcaldesa

Entrega el Gobernador segunda etapa de la ampliación de 7 a 12 metros de la carretera Guasave-Las Glorias, obra que en 2013 la había comprometido su antecesor Mario López Valdez, pero que se quedó en promesa durante su mandato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- En el mismo lugar donde hace ya más de seis años el entonces Gobernador Mario López Valdez prometía la ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias, quien lo relevó en el cargo estaba entregando la segunda etapa de esta obra que a decir de autoridades estatales y municipales es tan trascendente que marcará el antes y el después de Guasave.

En esta ocasión no hay tanta gente como aquella vez, no están las vallas que protegían a Malova y a su séquito del resto de las personas. El estilo de gobernar de Quirino Ordaz Coppel es muy diferente, casi opuesto.

Osbaldo López Angulo, Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado, da un esbozo muy breve de la segunda etapa de la obra que se compone la ampliación de 7 a 12 metros de ancho en un tramo de cuatro kilómetros de longitud, desde El Cubilete hasta la curva de la calle 700, donde se realiza el evento. Omite el dato de la inversión.

Y entonces, frente a malovistas de hueso colorado como los ex alcaldes Domingo Ramírez Armenta y Armando Leyson Castro, que estaban en primera fila, es la Alcaldesa Aurelia Leal quien le pone “el cascabel al gato” y recuerda en su discurso la promesa jamás cumplida hecha en aquel 2013 por López Valdez.

“Recuerdo que en el 2013 en este espacio vino un Gobernador, voy a decir quién, vino Malova y prometió esto, fue un evento grandísimo donde varios nos quedamos emocionados, pero hasta ahorita estamos viendo cristalizar este sueño y este sueño se convierte en realidad porque estoy segura que el Gobernador lo va a llevar hasta Las Glorias. Es una promesa”, manifestó.

La Presidenta Municipal destaca que además Ordaz Coppel está haciendo esta obra sin afanes protagónicos y sin haberla prometido jamás.

“No lo prometió, sin embargo, aquí están las pruebas y aquí están los hechos. Los hechos hablan por sí solos y yo le agradezco en nombre de todo el municipio de Guasave y principalmente por la zona ésta que es la sindicatura de Tamazula, que también es mi pueblo”, reiteró.

En su turno, el Mandatario estatal, siguiendo la línea que había marcado la Alcaldesa en su turno, dijo que lo que vale son los resultados, porque de promesas ya está cansada la gente.

“Yo siempre lo dije, yo prefiero cumplirle a la gente, porque la gente se cansa de tanta promesa, de tanta oferta que se hace cuando se andan buscando los votos y a la hora de la hora llegan y se dan cuenta que no es como se lo imaginaban, que el cajón no tiene la lana que creían y que todo estaba muy comprometido, pero cuando se tiene decisión, imaginación, capacidad de gestión, relaciones, no cansarse de tocar la puerta, se hace la diferencia”, aseguró.

Lo que sí prometió Ordaz Coppel es que esta carretera quedará terminada en su ampliación hasta Las Glorias antes de que termine su mandato.