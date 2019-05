Maluma cierra cuenta de instagram tras ataques por aparecer con cría de león

El cantante colombiano recibió duras críticas tras aparecer con el cachorro de león, que según algunos pensaron que se trataba de su mascota

Noroeste / Redacción

El cantante colombiano Maluma causó gran sorpresa a sus seguidores, luego de que inesperadamente cerró su cuenta personal de Instagram, tras los ataques que recibió al publicar un video en el que aparece con una cría de león.

Resulta que el cantante grabó un video donde aparece con una cría de león, por lo que usuarios comenzaron atacarlo pues pensaban que se trataba de la nueva mascota del colombiano, dichas criticas generaron la molestia del famoso quien decidió cerrar su cuenta de Instagram.

“Estaba leyendo los comentarios del último post que puse con un león con Malamia o sea no entiendo por que hay gente tan estúpida, que cree que eso es una mascota mía, o sea no entiende que ese animal está ahí por que lo están ayudando, por que lo rescataron estaría muerto no entienden...”, dijo Maluma.

En su mensaje el reguetonero recalcó que está en contra del maltrato animal.