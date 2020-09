Maluma recibirá el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza

Maluma compite por dos Premios Billboard de la Música Latina este año, pero ya tiene un trofeo asegurado.

El astro colombiano del reguetón recibirá el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por su compromiso y labor altruista al frente de su fundación, El Arte de los Sueños.

Telemundo y Billboard también anunciaron el miércoles que el cantante y compositor de 26 años actuará en la ceremonia del 21 de octubre, que se transmitirá en vivo desde el BB&T Center en Sunrise, Florida, infomó eldiariodecoahuila.com.

Maluma to Receive Spirit of Hope Award at the 2020 Billboard Latin Music Awards https://t.co/FCWrqK1DFx