Maluma revelará sus secretos en una serie biográfica de YouTube

El famoso reguetonero colombiano expondrá su vida en una bioserie, que contará con videos de sus giras más importantes y entrevistas exclusivas con su familia

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Maluma no para y su siguiente proyecto en marcha será una serie biográfica para YouTube en la que contará su vida.

“Algo grande ocurrirá el 5 de junio, estar atentos”, ha dicho el colombiano en Instagram sin dar más detalles.

YouTube Premium emitirá la serie, que se titula Maluma: Lo Que Era, Lo Que Soy, Lo Que Seré y llevará a los fans a un viaje con el músico desde su infancia en Colombia hasta su evolución como estrella del pop.

La serie incluye también algunos de los mejores momentos de las giras de Maluma por todo el planeta, así como entrevistas exclusivas con su familia y círculo íntimo.

LOS MOMENTOS DUROS NO SE OLVIDAN

Con su reciente disco, "11:11" recién salido del horno y todavía disfrutando de su colaboración en el single regreso de Madonna "Medellín", Maluma intenta, sin embargo, no olvidar los momentos duros de su trayectoria, citó infobae.com.

"Es un camino muy difícil. Y podría decir que el 90 por ciento de los artistas se ha retirado, ha fallecido en el intento, por así llamarlo. Siempre he dicho que no es quien más talento tenga sino quien más duro trabaje y sea más persistente. Esa fue la clave de mi carrera", argumentó.

"Me cerraron muchas puertas. Había lugares donde quería ir a cantar gratis y ni siquiera me dejaban ir a cantar gratis. Muchas veces salía a cantar y la gente me miraba como: 'Ah, ¿Quién es este niño? Retírate, que no vas a hacer nada con tu vida, con tu carrera'. Y eso fue lo que quise plasmar en el documental: todos esos momentos de que nada fue de color de rosa", afirmó.

Finalmente, Maluma aseguró que uno de los sacrificios que más le dolió fue renunciar a su juventud.

"Cuando comencé tenía 16 años y quería vivir mi adolescencia: quería vivir como un adolescente normal. Veía que mis amigos salían, hacían lo que querían, la pasaban muy bien, y yo no podía salir porque al otro día tenía que viajar, tenía una entrevista, tenía muchísimos compromisos", expuso.

"Era muy feliz haciendo lo mío, pero estaba viviendo un mundo de grandes, de adultos (...). Mi familia me decía: 'Juan Luis, tranquilo, que va a llegar tu momento'. Y yo decía: 'Pero, ¿cuándo, cuándo? Lo único que hago es trabajar y trabajar'. Y luego me llegó. Ahora sigo trabajando muy fuerte, pero tengo mis momentos donde trato de disfrutar la vida, que también es importante", consideró.