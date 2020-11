Mamá de Christian Nodal festeja su cumpleaños en Mazatlán

Cristy Nodal comparte algunos detalles de la celebración, donde ameniza Banda Hermanos Cota de Guasave

Fernando Espinoza

Christian Nodal viajó hasta Mazatlán para festejar el cumpleaños de su mamá, la señora Cristy Nodal, y aunque el evento se ha manejado con mucho hermetismo, fue la misma festejada quien compartió algunos detalles del evento que se realiza en Mazatlán esta noche.

La mamá del cantante fue maquillada y peinada por Sheila Urias, la maquillista mazatleca presumió en sus redes sociales fotografías junto a Cristy. Aunque trasendió que también sería la encargada de arreglar a Belinda hasta el momento no hay fotos ni videos en redes que comprueben esta información.

Son poco los detalles que se conocen de este festejo, primero que el banquete fue preparado por el equipo de chefs y cocina del restaurante Agatha, mientras que en lo musical se confirmó la participación de la Banda Hermanos Cota, de Guasave, y el Mariachi Occidental, incluso Jorge Bautista, líder de esta agrupación dio una entrevista a Ventaneando la tarde de este jueves, donde dijo no les habían confirmado el lugar y sabrían este dato solo unos momentos antes de tener que hacer acto de presencia.

"Muy alagados de que nos hayan propuesto para amenizar esta fiesta. A mi me contactaron, que va a ser en Mazatlán, tengo el dato nada más, el lugar me lo van a proporcionar casi a la hora de que estemos yendo para allá y el horario no me lo definen todavía", dijo Jorga Bautista.

Por su parte, Cristy a compartido algunos detalles de su festejo en sus historias de Instagram, en una se puede ver a Jorge Mascareño, vocalista de Banda Hermanos Cota cantar en medio de la fiesta.

En otra publicación se puede ver a Cristi portando un vestido animal print con la leyenda "Gracias Dios por un año más".