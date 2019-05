FUTBOL

Manchester City blindaría a Guardiola con 114 mde por los próximos cinco años

El diario inglés The Sun afirma que los Citizens le ofrecieron al DT tres años más de los dos que aún tiene firmados

Noroeste / Redacción

El paso de Pep Guardiola en el Manchester City ha rebasado hasta ahora todas las expectativas , es por eso que le habrían ofrecido una propuesta de renovación muy suculenta, según publicó este lunes el diario ‘The Sun’.

De acuerdo con el tabloide inglés, los Citizens le pagarían al técnico catalán 114 millones de euros por los próximos cinco años, pasando de 17,1 a 22,8 millones por temporada.

Pepe tiene actualmente dos años de contrato y el club de Manchester ampliaría tres más su vinculación después de levantar la segunda Premier League en apenas tres temporadas.

“Me quedo aquí las dos temporadas que me quedan si ellos me quieren. Estoy satisfecho en Manchester”, comentó tras conquistar la Copa el ex del Barça, preguntado además por la posibilidad de fichar por la Juventus tras confirmarse que Allegri no seguirá al frente del club piamontés.