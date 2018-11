ManifestaciÃ³n de productores abona a cancelaciÃ³n de Expo Agro, dice la AARC

AGRO

Manifestación de productores abona a cancelación de Expo Agro, dice la AARC

Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán señaló que el evento de años a la fecha dejó de ser rentable por la baja afluencia y por eso necesita renovarse

Antonio Olazábal

07/11/2018 | 12:04 AM

Las manifestaciones de este año en la Expo Agro influyeron para que el evento se suspenda en su edición 2019, reconoció Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores de Culiacán.

El año pasado agricultores bloquearon la entrada de la Expo Agro debido al bajo precio de los productos. Esquer Peiro mencionó que está acción abonó para que el próximo año se suspendiera el evento, aunque recalcó que no fue lo más determinante.

- ¿Tuvo que ver la manifestación del año pasado?

No fue determinante, influyó, no fue determinante, no fue determinante porque ya teníamos tres o cuatro años (con baja afluencia).

- ¿Pero sí influyó porque dimos una mala imagen?

Por supuesto que sí, pero de todas formas, aunque no hubiera habido esa manifestación realmente ya venía el replanteamiento de la expo.

El empresario explicó que por el momento desconoce si el evento cambiará de sede, es algo que se tiene que discutir en el patronato, sin embargo recalcó que la suspensión del evento se debió a la baja afluencia de visitantes al evento.

"No tenemos el destino todavía, no se sabe el destino, se va a definir con un patronato, es una expo donde se piensa que se puedan incluir otros sectores para que compita con la expo de Irapuato por ejemplo, que se pudiera incluir el tema ganadero, el tema de pesca también", subrayó.

"Dejó de ser rentable...".

- ¿Venía a la baja?

Sí, ya venía a la baja la afluencia, eso ya se sabe, lo hemos comentado, y se supo en su momento, y por eso la necesidad del replanteamiento... en los últimos años ya no se estaba dando la afluencia que nosotros quisiéramos.