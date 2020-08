Manifestarán indígenas a AMLO su oposición a la planta de amoniaco de Topolobampo

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, informó que el jueves participarán en un encuentro de los Pueblos Originarios del norte de Sinaloa y sur de Sonora con el Presidente, en Vícam Pueblo

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ Representantes de la comunidad indígena se reunirán con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para manifestarle su oposición al proyecto de la planta de amoniaco que se pretende construir en Topolobampo.

Felipe de Jesús Montaño Valenzuela, gobernador tradicional de Ohuira, informó que el jueves participarán en un encuentro de los Pueblos Originarios del norte de Sinaloa y sur de Sonora con el Presidente, en Vícam Pueblo.

"Vamos a ver al Presidente para entregarle de mano esta problemática, que no se ha podido detener, no se ha podido parar, por tanta corrupción que existe; porque es muy fácil decir que sí o no viendo como están las anomalías. ¿Cómo es que esa planta se ha querido ponerla cuando hay muchas anomalías?... Pero los Pueblos Originarios no nos vamos a dejar", comentó.

En la reunión, los indígenas presentarán una serie de inconformidades y solicitudes al Presidente, principalmente relacionadas a los servicios públicos, y se le otorgará un turno a Montaño Valenzuela para exponer directamente la situación de la planta de amoniaco.

Codesin había recomendado en 2014 reubicar planta de amoniaco de Topolobampo

SIGUEN FIRMES CONTRA LA PLANTA DE AMONIACO

Este martes se ofreció una rueda de prensa en la que, además del líder indígena, también participaron representantes de los diversos grupos opositores al proyecto industrial promovido por la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, subsidiaria de Grupo ProMan en México.

Armando Pinzón Rojo, representante de la Federación de Sociedades Cooperativas Turísticas de Topolobampo, acusó a GPO de aprovechar el contexto de la pandemia del Covid-19 para acercarse 'con mentiras' a quienes se oponen al proyecto.

"Recientemente, nosotros tuvimos una convocatoria por parte del Sector Turístico Zona Norte, porque iba a visitarnos el secretario Oscar Pérez Barros, que venía a platicar con nosotros y entregarnos unos kits de sanitización por el problema del coronavirus, pero la sorpresa para nosotros fue que llegaron los representantes de GPO con los kits, y nosotros inmediatamente manifestamos rechazo", expuso.

Criticó que ni GPO ni el Gobierno informan las 'cosas negativas' del proyecto, como que por cada tonelada de amoniaco producida la planta emitirá 1.8 toneladas de dióxido de carbono, y como contemplan producir dos mil 200 toneladas diarias de amoniaco, serían tres mil 800 toneladas diarias de dióxido de carbono.

Asimismo, sostuvo que los empleos permanentes que generará la planta serán apenas unos 150, y 100 serán para su personal de confianza, pero afectarán el desarrollo de la pesca en la Bahía de Ohuira, acabando con la fuente de subsistencia para tres mil pescadores de la zona.

Por su parte, el representante de los restauranteros de El Maviri, Felizardo Romo Zúñiga, insistió en que como terceros afectados, están en riesgo los 650 empleos que sostienen, por lo que siguen firmes contra el proyecto.

"Lo que podemos decir como sector productivo gastronómico, es que una planta de amoniaco no va a venir a generar más especies marinas, una planta de amoniaco no va a venir a generar más riqueza para las comunidades indígenas y menos para los pescadores, es por ello que nosotros nos mantenemos firmes respaldando los amparos que están vigentes en los juzgados federales", dijo.

En el Juzgado Séptimo de Distrito sigue vigente el juicio de amparo 358/2019, en el Juzgado Quinto está en proceso el juicio 603/2019, y en el Sexto están radicados los juicios 528/2018, 628/2018 y 630/2019.

GPO MIENTE: GERARDO PEÑA

Gerardo Peña Avilés, quien ha rechazado el proyecto primero desde la curul que ocupó como Diputado federal de la 62 Legislatura y ahora como integrante del colectivo 'Aquí No', criticó que el director de GPO, Arturo Moya, ande en los noticieros contando 'mentiras' y 'cuentos chinos' para que la sociedad crea que están bien.

Y es que este mismo martes, Moya se presentó en noticieros radiofónicos anunciando que ya tenían el financiamiento de la banca internacional y todos los permisos, por lo que a principios de 2021 podrían iniciar la construcción de la planta; pero el proyecto sigue detenido por órdenes judiciales derivadas de los juicios de amparo vigentes.

"Decirle al director de esa empresa que deje de engañar a la sociedad. Y a los pobladores de toda la zona de influencia de esa planta, decirles que ese proyecto implica que haya más pipas de amoniaco que tránsitos y patrullas en las calles, porque tienen que cruzar Mochis para llegar a la carretera, ¡y el amoniaco es más bravo que los tránsitos!", expresó.

Reiterando argumentos de ilegalidad y conflicto de intereses, los opositores de la planta de amoniaco la calificaron como 'un proyecto ya abortado', y retaron a GPO para sostener un debate público con el colectivo 'Aquí No'.