Manny BaÃ±uelos, con gran paso en las Mayores con Medias Blancas

Manny Bañuelos, con gran paso en las Mayores con Medias Blancas

El lanzador de Tomateros de Culiacán se siente orgulloso de regresar a la Gran Carpa

Noroeste / Redacción

No ha sido sencillo, pero el gran trabajo del lanzador guinda Manny Bañuelos lo ha llevado a conseguir muy buenos números y un lugar en la rotación abridora de los Medias Blancas de Chicago esta temporada en las Grandes Ligas.

Bañuelos no veía actividad en MLB desde el 2015, y aunque estaba confiado en que regresaría, hoy se confiesa agradecido por lanzar en el mejor beisbol del mundo una vez más, poniendo la perseverancia y el trabajo duro como la clave.

“Me siento muy contento, muy satisfecho, muy orgulloso, agradecido con Dios y con la vida por la oportunidad de regresar a las Grandes Ligas, me costó muchísimo trabajo, pasé muchas cosas difíciles en el transcurso, pero siempre me mantuve positivo, perseverante y trabajando bien fuerte, nunca me rendí, yo sabía que tenía que volver y gracias a Dios he vuelto. Entonces estoy contento, trabajando fuerte, y disfrutando aquí arriba en las Grandes Ligas”, expresó.

Manny, quien por cierto se siente muy cómodo al ser dirigido por el único mánager mexicano en Grandes Ligas, comentó que realizó algunos ajustes para poder mejorar su mecánica, hecho que se ha reflejado en sus números.

“El coach de pitcheo y yo hemos trabajado algo con la mecánica, mirando videos; me ha ayudado a ser más consistente en la zona y creo que eso ha sido de gran ayuda para ejecutar bien mis pitcheos, el front side de mi mecánica, el brazo, el guante, me ha ayudado bastante en las últimas apariciones”, aseguró.

El lanzador de 28 años agregó que aun en su papel de relevo estaba preparado para el momento de recibir el llamado como abridor, y se enfoca en hacer un gran trabajo juego por juego hasta el final de la temporada.

“Hablaron conmigo y yo les dije que estaba preparado, me metieron en la rutina de abridor esos días, a lanzar bullpen, cosa que no estaba haciendo porque estaba relevando y estaba listo todos los días, y así fue, muy contento que me dieron esa oportunidad.

“Vamos paso por paso, mi meta es terminar fuerte y saludable, estoy enfocado en cada salida poco a poco, es una temporada demasiado larga y no me estoy enfocando en el final sino en día por día, cada vez que me dan la oportunidad de lanzar yo la estoy aprovechando y cuando menos esperemos llegar al final de la temporada con tremendo año”, puntualizó.

El oriundo de Gómez Palacios, Durango, aseguró que le gustaría jugar con los Tomateros de Culiacán la próxima temporada en la Liga Mexicana del Pacifico.

“Disfruté muchísimo estar con Tomateros, tenía todos los planes de estar ahí, el año pasado hablé con Mario Valdez y le comenté que si en mis manos está este año nos veremos por allá, me quedé muy contento, me tocó lanzar en Los Mochis y me quedé con la espinita de jugar en Culiacán, por el gran ambiente y el gran beisbol que se vive. Esperemos que sea la próxima temporada con el favor de Dios”.

