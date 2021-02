Manny Barreda es invitado al campo de entrenamiento de los Orioles de Baltimore

El lanzador de Tomateros de Culiacán está ilusionado con pitchar algún día en Las Mayores

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ Luego de una excelente campaña en la Liga Mexicana del Pacífico, el as de la rotación de los Tomateros de Culiacán, Manny Barreda, recibió la invitación al campo de entrenamiento de los Orioles de Baltimore, en Grandes Ligas.

“El pacto es ir a entrenamientos de Ligas Menores, pero estar listo desde el primer día para cualquier cosa que pueda pasar en el equipo grande, si se necesita alguien ahí estaré yo. Como ellos dijeron, yo no estoy para llenar un spot en un equipo de Doble A o Triple A, sino que estoy para cualquier cosa que se me ocupe en Grandes Ligas", dijo en entrevista.

"Es una oportunidad que es medio rara, ellos no buscan a alguien que esté estancado en AA o AAA, entonces cualquier cosa puede suceder”, comentó.

En el rol regular de 2020-21, Barreda consiguió el liderato de ponches al abanicar a 64 en 66 entradas de trabajo.

Sus salidas en postemporada fueron impresionantes recibiendo solamente 6 carreras limpias en 28.2 capítulos trabajados para compilar una efectividad de 1.88.

Barreda coronó su gran campaña realizando par de aperturas en Serie del Caribe, en las que acumuló 11 entradas de sólo tres carreras limpias y un ERA de 2.45, tras lanzar contra Colombia y Puerto Rico.

Sobre los detalles del acercamiento de Ligas Mayores hacia el lanzador bicampeón, comentó lo siguiente.

“Orioles me contactó por medio de Leandro Castro, ellos estaban buscando la manera de encontrarme, él tenía contacto con alguien de ese equipo y me preguntó si yo estaba dispuesto a platicar con ellos y pues claramente, fue algo que me tomó por sorpresa porque tenía varios años intentando que alguien se fijara en mí, y pues salió esto”, dijo.

La ocasión más reciente en que Manny lanzó en el beisbol de Estados Unidos lo hizo para Gwinnett Braves sucursal AAA de Bravos de Atlanta. Su récord fue 3-1 y promedio una efectividad de 1.83 en 39.1 innings.

“A diferencia del primer contrato que firmé a los 18 años, entiendo que ésta puede ser la última oportunidad que tengo, entonces es bajo mucha responsabilidad que tomo esta aventura, contento más que nada, porque sé que ya tengo una oportunidad, antes sabía que tenía el talento y sabía que era alguien que los equipos buscaban, pero ahora sí es algo bastante difícil, y más cuando tienes mucho tiempo jugando fuera de sucursales”, aseguró el lanzador.

El inicialista se muestra ilusionado con el sueño de que haya #MannyDay en Las Mayores.

“Me siento muy contento de tener esta oportunidad, ojalá pueda llegar a lograr este sueño, sé que viene con mucha responsabilidad, sé que depende de muchas cosas porque voy a estar bajo un microscopio, entonces tengo que estar al cien”, finalizó.